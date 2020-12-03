|
В агрогородке Урицкое Гомельской области местный ревнивец устроил погром в магазине
Источник материала: БT
На отработку кнопки тревожной сигнализации выехали бойцы охраны.
"На месте удалось установить обстоятельства произошедшего. 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разгромил в магазине витрины, разбил кассовый аппарат, разбросал продукты питания и ударил продавца".
Позже стало известно, что конфликт разгорался не один день на почве ревности. Местный житель неоднократно угрожал бывшей супруге. В этот раз точка кипения достигла предела. В отношении фигуранта следователи возбудили уголовное дело за хулиганство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На отработку кнопки тревожной сигнализации выехали бойцы охраны. "На месте удалось установить обстоятельства произошедшего. 37-летний мужчина в состоянии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)