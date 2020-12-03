В агрогородке Урицкое Гомельской области местный ревнивец устроил погром в магазине

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На отработку кнопки тревожной сигнализации выехали бойцы охраны.

"На месте удалось установить обстоятельства произошедшего. 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разгромил в магазине витрины, разбил кассовый аппарат, разбросал продукты питания и ударил продавца".

Позже стало известно, что конфликт разгорался не один день на почве ревности. Местный житель неоднократно угрожал бывшей супруге. В этот раз точка кипения достигла предела. В отношении фигуранта следователи возбудили уголовное дело за хулиганство.