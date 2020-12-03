Один из лидеров гомельской банды Морозова Сергей Дербенев экстрадирован в Беларусь

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Почти 15 лет в бегах. Накануне известного в узких кругах белоруса по кличке Дербень в сопровождении конвоя доставили на родину.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: "Дербенев был задержан летом прошлого года во Владивостоке, там он трудился охранником на одном из предприятий. Во время задержания предъявил российский паспорт на чужое имя. Как мы уже рассказывали, бывший член банды Морозова на родине обвиняется в совершении ряда преступлений – бандитизме, участии в преступной организации, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, вымогательствах, мошенничестве, убийстве восьми человек".

Алексей Аксенов, начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси: "Организованная преступная группировка Сергея Морозова в конце 90-х - начале нулевых, по сути, контролировала Гомель. На пике своего могущества она считалась самой влиятельной и крупной преступной группировкой, действовавшей на территории Беларуси. Следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных морозовцами, в том числе порядка 20 убийств. Лидеры банды - Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый – были приговорены к высшей мере наказания в 2008 году. Дербенев в гомельской ОПГ являлся ответственным за физическое устранение конкурентов и возглавлял группу киллеров. Пока продолжаются розыски еще двух участников криминальной группы".