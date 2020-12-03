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Чрезвычайные происшествия в Беларуси за последние сутки

03.12.2020 21:17 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Первая жертва зимней рыбалки

Первая жертва зимней рыбалки - в Городокском районе один мужчина утонул, второго успели спасти. Сообщается, что инцидент произошел на озере Сосна. В 600 метрах от берега в воде находился 25-летний парень. Бойцы МЧС и местные жители достали утопающего, он госпитализирован с диагнозом «переохлаждение». Позже извлекли и тело 35-летнего рыбака. Известно, что приятели плыли на лодке, однако водный транспорт перевернулся, они ушли под воду. Судя по всему, рыбаки пренебрегли стандартными мерами безопасности и вышли на озеро без спасательных жилетов.

На пожаре в Иваново спасены бабушка и ее внук

На пожаре в Иваново спасены бабушка и ее внук - к ЧП мог привести перекал печи. Сообщается, что искра вспыхнула в частном доме по улице Советской. Из-под кровли шел густой дым, а в помещении находились два человека. Хозяйку жилища и 4-летнего мальчишку огнеборцы нашли в комнате возле окна, к людям пламя еще подобраться не успело, и вывели на свежий воздух. Погорельцы не пострадали.

Выжигание мусора во дворе - вероятная причина пожара в Поставском районе

О ЧП на горячую линию 101 сообщила хозяйка дома. К приезду спасателей сарай горел открытым пламенем, также стихия перебралась и на крышу деревянного дома. Женщина находилась на улице, она не пострадала. Огонь уничтожил хозяйственное сооружение, повредил кровлю и потолочное перекрытие в жилище.

Возгорание соломы в Столинском районе

Что стало причиной возгорания соломы в Столинском районе, выясняют эксперты. Пламя накануне тушили бойцы МЧС совместно с работниками местного хозяйства. У стихии удалось отвоевать 33 тонны заготовок. Огнем уничтожено 10 тонн соломы.

 
 
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Первая жертва зимней рыбалки Первая жертва зимней рыбалки - в Городокском районе один мужчина утонул, второго успели спасти. Сообщается, что инцидент...
 
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