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Исполком МОК рассмотрит факты нарушений прав спортсменов в Беларуси

03.12.2020 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 декабря исполком Международного олимпийского комитета может рассмотреть факты нарушений прав спортсменов в Беларуси. Белорусским спортивным функционерам грозят санкции.


На спортсменов давят, в том числе и за их гражданскую позицию / facebook.com/bssfbel/​


Об этом 3 декабря заявил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. Во время видеоконференции он подчеркнул, что нет цели не допустить на Олимпиаду белорусских спортсменов. По словам Опейкина, важно, чтобы на Олимпийские игры не были официально допущены чиновники из Национального олимпийского комитета (его возглавляет Александр Лукашенко) и Министерства спорта и туризма (его возглавляет Сергей Ковальчук, ранее служивший в Службе безопасности президента), передает "Еврорадио".

Осенью Белорусский фонд спортивной солидарности обращался в МОК и проинформировал о преследовании в нашей стране атлетов за их гражданскую позицию. Было начато расследование, чиновники НОК обращались за комментариями и в фонд, и в НОК. 4 декабря состоится онлайн-встреча членов Белорусского фонда спортивной солидарности с представителями Международного олимпийского комитета.

На днях стало известно, что Национальный олимпийский комитет Беларуси обеспокоился расследованием, которое ведёт Международный олимпийский комитет. Спортивные чиновники начали собирать подписи спортсменов под провластным письмом.

Во время упомянутой видеоконференции было также сообщено о более 70 фактах давления на белорусских спортсменов. За поддержкой в фонд обратились 45 человек.
 
 
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7 декабря исполком Международного олимпийского комитета может рассмотреть факты нарушений прав спортсменов в Беларуси. Белорусским спортивным функционерам...
 
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