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Ночевать на границе будет 1300 фур

03.12.2020 21:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огромные очереди большегрузных автомобилей находится поздно вечером на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Ночевать на границе будет 1300 фур

Больше всего на данный момент фур скопилось на литовском направлении — более 820:

  • «Каменный Лог» — более 300;
  • «Привалка» — более 200;
  • «Котловка» — более 160;
  • «Бенякони» — более 160.

Своей очереди на выезд в Польшу ожидает более 300 грузовиков:

  • «Брузги» — более 160;
  • «Берестовица» — более 90;
  • «Козловичи» — более 50.

Порчти в два раза меньше фур стоит на выезде в Латвию — более 160:

  • «Григоровщина» — более 80;
  • «Урбаны» — более 80.
 
 
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Огромные очереди большегрузных автомобилей находится поздно вечером на границе Беларуси со странами Евросоюза.
 
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