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Ночевать на границе будет 1300 фур
Источник материала: Навiны
Огромные очереди большегрузных автомобилей находится поздно вечером на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Больше всего на данный момент фур скопилось на литовском направлении — более 820:
Своей очереди на выезд в Польшу ожидает более 300 грузовиков:
Порчти в два раза меньше фур стоит на выезде в Латвию — более 160:
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Огромные очереди большегрузных автомобилей находится поздно вечером на границе Беларуси со странами Евросоюза.
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