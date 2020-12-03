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В ОМОНе идет брожение

03.12.2020 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В ОМОНе идет брожение

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  • 3.12.2020, 21:26
  • 2,108
В ОМОНе идет брожение

Одна из главных опор режима дает трещину.

Начиная с августа, из состава ОМОНа Мингорисполкома уволились по меньшей мере 100 сотрудников. Эту информацию привёл представитель BY_POL Игорь Лобан в эфире «Вот Так TV».

По его словам, только в августе из минского ОМОНа уволились 16 человек. В сентябре к ним присоединились ещё более 25 сотрудников. Более 30 в октябре и столько же в ноябре.

«Люди увольняются, на их место принимают новых, состав обновляется, но на виду идет брожение» — резюмирует Лобан.

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Одна из главных опор режима дает трещину.
 
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