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В Балтийском море нашли редкую шифровальную машину «Энигма» времен Второй мировой

03.12.2020 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Балтийском море нашли редкую шифровальную машину «Энигма» времен Второй мировой

  • 3.12.2020, 20:54
  • 4,074
В Балтийском море нашли редкую шифровальную машину «Энигма» времен Второй мировой
иллюстрационное Фото: hvylya.net

Она была завернута в рыболовные сети.

Дайверы из Германии нашли в водах Балтийского моря редкую шифровальную машину «Энигма», которая сохранилась еще со времен Второй мировой войны. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщило издание Merkur.

Драйверы нырнули на дно море, чтобы найти там «сети-призраки» - старые бесхозные рыбацкие сети, которые дрейфуют, угрожая местной фауне. В одной такой сети водолазы и обнаружили оборудование, внешне напоминающее пишущую машинку.

Когда аппарат подняли на борт судна, выяснилось, что это редчайший экземпляр шифровальной машины, которую использовали нацисты во время Второй мировой войны.

«Энигму» использовали в коммерческих целях и для получения данных военными и в других странах. При помощи этим аппаратов службы передавали большую часть сообщений вермахта и нацистского флота. Польские и английские специалисты позже изобрели устройство, которое разгадало код «Энигмы», чтобы сыграло свою роль в победе над нацистами.

Издание отмечается, что в настоящее время во всем мире можно найти примерно 400 экземпляров шифровальной машины. Обнаруженную водолазами «Энигму» поместили в реставрационную мастерскую археологического музея в Шлезвиге.

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