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«Конкурс на лояльность не прошли чуть ли не половина сотрудников КГБ»
Источник материала: Хартия'97
«Конкурс на лояльность не прошли чуть ли не половина сотрудников КГБ»
Система продолжает вздрагивать из-за новых сливов.
Telegram-канал
«Ранее уже доходили сведения, что после первой волны протестов система решила профильтровать силовиков на предмет лояльности. Были оцифрованы списки подписантов за выдвижение Бабарико и других неправильных кандидата. Уже тогда удивлению не было предела. Много силовиков оказались, так сказать, неблагонадежными. Кто-то был уволен, с другими провели беседы.
Но в КГБ решили пойти дальше. Теперь при прохождении полиграфа сотрудникам задается прямой вопрос: «Вы голосовали на выборах за Лукашенко?» Вопрос настолько прямой, что заваливает даже тех, кто голосовал против всех.
Теперь в комитете другая проблема. Конкурс на лояльность не прошли чуть ли не половина сотрудников. И что делать с этим знанием, пока никто не знает. С одной стороны, Лукашенко требует преданности, а значит, всех нужно увольнять. Потому что сливы продолжают литься как из решета. С другой стороны, а кому тогда работать? Кадровая ситуация сейчас не лучшая. Других людей взять просто неоткуда.
Так и живут, каждый раз вздрагивая от новых сливов», — пишет Telegram-канал.
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Система продолжает вздрагивать из-за новых сливов.
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