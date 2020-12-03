ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Конкурс на лояльность не прошли чуть ли не половина сотрудников КГБ»

03.12.2020 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Конкурс на лояльность не прошли чуть ли не половина сотрудников КГБ»

15
  • 3.12.2020, 20:41
  • 10,154
«Конкурс на лояльность не прошли чуть ли не половина сотрудников КГБ»

Система продолжает вздрагивать из-за новых сливов.

Telegram-канал «Ник и Майк» утверждает, что власти в своей паранойе дошли до того, что проверили на полиграфе сотрудников КГБ.

«Ранее уже доходили сведения, что после первой волны протестов система решила профильтровать силовиков на предмет лояльности. Были оцифрованы списки подписантов за выдвижение Бабарико и других неправильных кандидата. Уже тогда удивлению не было предела. Много силовиков оказались, так сказать, неблагонадежными. Кто-то был уволен, с другими провели беседы.

Но в КГБ решили пойти дальше. Теперь при прохождении полиграфа сотрудникам задается прямой вопрос: «Вы голосовали на выборах за Лукашенко?» Вопрос настолько прямой, что заваливает даже тех, кто голосовал против всех.

Теперь в комитете другая проблема. Конкурс на лояльность не прошли чуть ли не половина сотрудников. И что делать с этим знанием, пока никто не знает. С одной стороны, Лукашенко требует преданности, а значит, всех нужно увольнять. Потому что сливы продолжают литься как из решета. С другой стороны, а кому тогда работать? Кадровая ситуация сейчас не лучшая. Других людей взять просто неоткуда.

Так и живут, каждый раз вздрагивая от новых сливов», — пишет Telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система продолжает вздрагивать из-за новых сливов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ненужный российский газ: «Газпром» признал провал поставок в Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика