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Общественные приёмные продолжают работу: вопросы капремонта и строительства для многодетных обсуждали в Гомеле

03.12.2020 21:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Общественные приёмные продолжают работу: вопросы капремонта и строительства для многодетных обсуждали в ГомелеГомеле" class="one-news__figure-img">

Предложения на пользу. Общественные приёмные - новая форма взаимодействия власти и граждан стала логическим продолжением диалоговых площадок.

Вопросы капитального ремонта домов, строительства для многодетных, в том числе в сельской местности, стоимость квадратного метра обсуждали сегодня в Гомеле. Звучали не только жалобы и просьбы, но и предложения. Жителей региона выслушал председатель областного комитета по архитектуре и строительству. Все поступившие обращения проанализируют и возьмут на контроль, а какие-то и на заметку.

Часть обращений принимают по телефону, благодаря этому существует диалог с отдалёнными районами. Самые актуальные вынесут на обсуждение на Всебелорусском народном собрании.

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Теги: Гомель
 
 
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Предложения на пользу. Общественные приёмные - новая форма взаимодействия власти и граждан стала логическим продолжением диалоговых площадок. Вопросы...
 
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