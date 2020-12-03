Общественные приёмные продолжают работу: вопросы капремонта и строительства для многодетных обсуждали в Гомеле

Источник материала: ОНТ

Гомеле" class="one-news__figure-img">

Предложения на пользу. Общественные приёмные - новая форма взаимодействия власти и граждан стала логическим продолжением диалоговых площадок.

Вопросы капитального ремонта домов, строительства для многодетных, в том числе в сельской местности, стоимость квадратного метра обсуждали сегодня в Гомеле. Звучали не только жалобы и просьбы, но и предложения. Жителей региона выслушал председатель областного комитета по архитектуре и строительству. Все поступившие обращения проанализируют и возьмут на контроль, а какие-то и на заметку.

Часть обращений принимают по телефону, благодаря этому существует диалог с отдалёнными районами. Самые актуальные вынесут на обсуждение на Всебелорусском народном собрании.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram