Политический кризис бьет по бизнесу сильнее, чем COVID-19. Узнайте результаты исследования

Источник материала: ProBusiness



Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Компания SATIO при поддержке «Про бизнес» осенью этого года провела исследование того, как белорусский бизнес воспринимает текущую экономическую ситуацию и какие ожидания у него насчет будущего. В исследовании приняли участие более 400 компаний из разных индустрий. Один из основных выводов: политический кризис в стране, по оценке респондентов, приносит бизнесу больше проблем, чем пандемия СОVID-19. Второй вывод: большинство компаний считает, что состояние экономики Беларуси плохое и в перспективе ухудшится еще сильнее. Действия госорганов большинство представителей бизнеса оценили как недостаточные и несвоевременные, часто усугубляющие проблемы в экономике.

Компания SATIO специализируется на маркетинговых исследованиях и управленческом консалтинге. Успешно реализовала проекты со многими белорусскими и международными бизнесами и организациями: «Савушкин продукт», «Евроопт», МТБанк, Vegas, UNDP, World Bank, «Белоруснефть», «Белавтодор», A1, «Витьба», «Комако» и многие другие. В 2016 году SATIO присоединилась к холдингу CIVITTA — крупной независимой консалтинговой компании в Восточной Европе.

Из 420 опрошенных компаний более 2/3 считают, что экономика страны находится в плохом положении. Половина опрошенных компаний отмечает у себя снижение выручки и маржинальности. Четверть компаний в этом году сократила штат сотрудников. Схожие ожидания на будущее (сокращение выручки, маржинальности, штата).

Текущие действия государства по поддержке экономики большинство респондентов оценивают как неправильные, недостаточные и несвоевременные. При этом госпредприятия, которые участвовали в исследовании, менее критичны в оценках, чем частный бизнес, но и они считают, что действия властей по поддержке экономики недостаточны.

Для скорейшего выхода экономики из кризиса бизнес ожидает от власти, прежде всего, шагов в политической сфере. Среди предлагаемых респондентами политических мер — «сложение полномочий», «отставка», «новые выборы», а также «диалог с народом, бизнесом и оппозицией», «соблюдение законов», «прекращение насилия», «наказание виновных». Среди экономических мер преодоление кризиса большинство компаний наиболее действенными считают рассрочку/снижение платежей по налогам и взносам в ФСЗН.

Интересно, что даже в случае оперативного разрешения политического кризиса в стране наибольшая группа опрошенных ожидает возвращение экономики в нормальное состояние не раньше 2022 года. В случае если кризис не разрешится — в 2024 году или позже.

Также можно отметить, что из всех участников опроса менее пессимистичны компании, которые на рынке более 10 лет и уже переживали разные кризисы. Более крупные компании (более 50 сотрудников) чувствуют себя в среднем несколько лучше, чем мелкий бизнес. Компании не из Минска в оценках менее негативны, чем столичный бизнес.

Госсектор также менее пессимистичен в сравнении с частным бизнесом. Из отраслей лучше других кризис переживают компании из сельского хозяйства и ИТ-сектора. Хуже всех — из отраслей HoReCa, туристических услуг, услуг для бизнеса, оптовой торговли и логистики. А наихудшие ожидания в отношении будущего в строительстве и оптовой торговли.

Также интересно, что состояние своей отрасли люди склонны оценивать значительно хуже, чем собственной компании.

Теперь — подробнее.

Основные выводы исследования компании SATIO

В ходе исследования были опрошено 420 компаний разного размера и формы собственности из разных отраслей и разных регионов Беларуси.

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Данные предоставлены компанией SATIO

Оценка положения экономики в целом

Вот какие выводы сделали исследователи относительно оценки предпринимателями общей экономической ситуации:

1. Большинство компаний считает, что состояние экономики в Беларуси плохое и в перспективе ухудшится еще сильнее.

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Данные предоставлены компанией SATIO

В случае разрешения политического кризиса нормализация состояния экономики ожидается не ранее, чем через полтора года (в 2022 году). В противном случае перспективы крайне туманны. Почти половина компаний затрудняются дать оценку, оставшиеся чаще отмечают 2024 год или позже.

2. Действия государственных органов по поддержке экономики чаще оцениваются как неправильные, недостаточные и усугубляющие кризис.

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Данные предоставлены компанией SATIO

Экономические предложения самих предпринимателей по стабилизации экономики так или иначе связаны с поддержкой бизнеса и рыночными реформами. Среди них: снижение налоговой нагрузки, субсидии, снижение доли государственных компаний, снижение контроля и др.

3. Важно, что среди предлагаемых способов стабилизации экономики встречаются как политические (наиболее популярны среди респондентов), так и экономические меры.

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Данные предоставлены компанией SATIO

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Данные предоставлены компанией SATIO

4. Оценка текущей ситуации и возможных изменений зависит от возраста, размеров, формы собственности и локации компаний.

Хуже всех положение экономики оценивают молодые (младше 10 лет) и небольшие бизнесы (<50 сотрудников), а также частные компании и компании из Минска. Респонденты этой группы дают негативные оценки текущей ситуации и действиям государственных органов в области экономики, а также наиболее пессимистичны в прогнозах

положение экономики оценивают молодые (младше 10 лет) и небольшие бизнесы (<50 сотрудников), а также частные компании и компании из Минска. Респонденты этой группы дают негативные оценки текущей ситуации и действиям государственных органов в области экономики, а также наиболее пессимистичны в прогнозах Более позитивны в оценках и прогнозах опытные компании (старше 10 лет), относительно крупные бизнесы (>50 сотрудников) и предприятия госсектора (чаще не из Минска). Но стоит обратить внимание, что среди них велика доля пессимизма. Половина респондентов из этой категории ожидает ухудшения ситуации и считает действия государственных органов недостаточными.

При этом ожидания по изменению экономической ситуации более пессимистичны у бОльшей части компаний.

Оценка положения отрасли и собственного бизнеса

Вот какие выводы сделали исследователи относительно оценки предпринимателями положения в их отрасли и собственного бизнеса:

1. Основной причиной проблем бизнеса считают внутриполитический кризис, на втором месте — пандемия COVID-19.

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Данные предоставлены компанией SATIO

2. Среди самых распространенных и важных проявлений кризиса отмечают экономические проблемы (спрос, нестабильный курс и др.). Специфичные проявления (снижение мотивации, нехватка кадров) чуть менее актуальны. ¼ компаний отметила влияние забастовок — чаще это проявлялось в снижении спроса либо работоспособности сотрудников.

3. Половина компаний отметила снижение выручки и маржинальности, четверти пришлось сократить штат сотрудников. Схожие прогнозы даются и на будущее (сокращение выручки, маржинальности, штата).

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Данные предоставлены компанией SATIO

4. Наиболее эффективной мерой экономической поддержки считается рассрочка/снижение налогов и взносов в ФСЗН:

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Данные предоставлены компанией SATIO

5. На фоне текущей ситуации компании в первую очередь стремятся обеспечить безопасность и здоровье сотрудников и принимают меры по экономии средств. Но при этом основным действием для решения проблем бизнеса по-прежнему считают разрешение политического кризиса. В данном контексте интересен тот факт, что более 2/3 компаний уверены, что отказ от локдауна во время первой волны пандемии был правильным решением.

А то, что менее половины компаний принимают сегодня меры, направленные на развитие, — закономерно. Вот что сейчас делает бизнес, чтобы обеспечить свое выживание:

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Данные предоставлены компанией SATIO

В отличие от действий государства предприниматели считают свои меры правильными, способствующими выходу из кризиса, но часто недостаточными.

6. Радикальные меры (увольнения, неплатежи, релокейт) остаются весьма непопулярными. Что именно предпринимает бизнес — хорошо иллюстрирует этот график:

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Данные предоставлены компанией SATIO

7. Релокейт — непопулярная мера. На одну компанию, предпринявшую действия по релокейту, приходится почти 4 компании, только рассматривающих эту опцию. Основными критериями выбора страны являются схожесть рынков и возможности развития. Польша в данный момент остается самым популярным направлением для релокейта.

При этом большинство респондентов декларирует желание вернуться в Беларусь при изменении ситуации в стране.

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Данные предоставлены компанией SATIO

С какими проблемами сталкиваются компании и что делают для выживания. Отраслевые срезы

Лучше других текущий кризис переживают компании из сельского хозяйства и ИT-сектора. Хуже всех — из таких отраслей, как HoReCa, туристические услуги, услуги для бизнеса, оптовой торговли и логистики.

Вот самые распространенные проблемы бизнеса по отраслям:

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Данные предоставлены компанией SATIO

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Данные предоставлены компанией SATIO

И вот что предпринимают компании для сохранения жизнеспособности:

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Данные предоставлены компанией SATIO

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