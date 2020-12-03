|
Политический кризис бьет по бизнесу сильнее, чем COVID-19. Узнайте результаты исследования
03.12.2020 21:59 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания
Из 420 опрошенных компаний более 2/3 считают, что экономика страны находится в плохом положении. Половина опрошенных компаний отмечает у себя снижение выручки и маржинальности. Четверть компаний в этом году сократила штат сотрудников. Схожие ожидания на будущее (сокращение выручки, маржинальности, штата).
Текущие действия государства по поддержке экономики большинство респондентов оценивают как неправильные, недостаточные и несвоевременные. При этом госпредприятия, которые участвовали в исследовании, менее критичны в оценках, чем частный бизнес, но и они считают, что действия властей по поддержке экономики недостаточны.
Для скорейшего выхода экономики из кризиса бизнес ожидает от власти, прежде всего, шагов в политической сфере. Среди предлагаемых респондентами политических мер — «сложение полномочий», «отставка», «новые выборы», а также «диалог с народом, бизнесом и оппозицией», «соблюдение законов», «прекращение насилия», «наказание виновных». Среди экономических мер преодоление кризиса большинство компаний наиболее действенными считают рассрочку/снижение платежей по налогам и взносам в ФСЗН.
Интересно, что даже в случае оперативного разрешения политического кризиса в стране наибольшая группа опрошенных ожидает возвращение экономики в нормальное состояние не раньше 2022 года. В случае если кризис не разрешится — в 2024 году или позже.
Также можно отметить, что из всех участников опроса менее пессимистичны компании, которые на рынке более 10 лет и уже переживали разные кризисы. Более крупные компании (более 50 сотрудников) чувствуют себя в среднем несколько лучше, чем мелкий бизнес. Компании не из Минска в оценках менее негативны, чем столичный бизнес.
Госсектор также менее пессимистичен в сравнении с частным бизнесом. Из отраслей лучше других кризис переживают компании из сельского хозяйства и ИТ-сектора. Хуже всех — из отраслей HoReCa, туристических услуг, услуг для бизнеса, оптовой торговли и логистики. А наихудшие ожидания в отношении будущего в строительстве и оптовой торговли.
Также интересно, что состояние своей отрасли люди склонны оценивать значительно хуже, чем собственной компании.
Теперь — подробнее.
Основные выводы исследования компании SATIO
В ходе исследования были опрошено 420 компаний разного размера и формы собственности из разных отраслей и разных регионов Беларуси.
Нажмите, чтобы увеличить изображение
Оценка положения экономики в целом
Вот какие выводы сделали исследователи относительно оценки предпринимателями общей экономической ситуации:
1. Большинство компаний считает, что состояние экономики в Беларуси плохое и в перспективе ухудшится еще сильнее.
Нажмите, чтобы увеличить изображение
В случае разрешения политического кризиса нормализация состояния экономики ожидается не ранее, чем через полтора года (в 2022 году). В противном случае перспективы крайне туманны. Почти половина компаний затрудняются дать оценку, оставшиеся чаще отмечают 2024 год или позже.
2. Действия государственных органов по поддержке экономики чаще оцениваются как неправильные, недостаточные и усугубляющие кризис.
Нажмите, чтобы увеличить изображение
Экономические предложения самих предпринимателей по стабилизации экономики так или иначе связаны с поддержкой бизнеса и рыночными реформами. Среди них: снижение налоговой нагрузки, субсидии, снижение доли государственных компаний, снижение контроля и др.
3. Важно, что среди предлагаемых способов стабилизации экономики встречаются как политические (наиболее популярны среди респондентов), так и экономические меры.
Нажмите, чтобы увеличить изображение
Нажмите, чтобы увеличить изображение
4. Оценка текущей ситуации и возможных изменений зависит от возраста, размеров, формы собственности и локации компаний.
При этом ожидания по изменению экономической ситуации более пессимистичны у бОльшей части компаний.
Оценка положения отрасли и собственного бизнеса
Вот какие выводы сделали исследователи относительно оценки предпринимателями положения в их отрасли и собственного бизнеса:
1. Основной причиной проблем бизнеса считают внутриполитический кризис, на втором месте — пандемия COVID-19.
Нажмите, чтобы увеличить изображение
2. Среди самых распространенных и важных проявлений кризиса отмечают экономические проблемы (спрос, нестабильный курс и др.). Специфичные проявления (снижение мотивации, нехватка кадров) чуть менее актуальны. ¼ компаний отметила влияние забастовок — чаще это проявлялось в снижении спроса либо работоспособности сотрудников.
3. Половина компаний отметила снижение выручки и маржинальности, четверти пришлось сократить штат сотрудников. Схожие прогнозы даются и на будущее (сокращение выручки, маржинальности, штата).
Нажмите, чтобы увеличить изображение
4. Наиболее эффективной мерой экономической поддержки считается рассрочка/снижение налогов и взносов в ФСЗН:
Нажмите, чтобы увеличить изображение
5. На фоне текущей ситуации компании в первую очередь стремятся обеспечить безопасность и здоровье сотрудников и принимают меры по экономии средств. Но при этом основным действием для решения проблем бизнеса по-прежнему считают разрешение политического кризиса. В данном контексте интересен тот факт, что более 2/3 компаний уверены, что отказ от локдауна во время первой волны пандемии был правильным решением.
А то, что менее половины компаний принимают сегодня меры, направленные на развитие, — закономерно. Вот что сейчас делает бизнес, чтобы обеспечить свое выживание:
Нажмите, чтобы увеличить изображение
В отличие от действий государства предприниматели считают свои меры правильными, способствующими выходу из кризиса, но часто недостаточными.
6. Радикальные меры (увольнения, неплатежи, релокейт) остаются весьма непопулярными. Что именно предпринимает бизнес — хорошо иллюстрирует этот график:
Нажмите, чтобы увеличить изображение
7. Релокейт — непопулярная мера. На одну компанию, предпринявшую действия по релокейту, приходится почти 4 компании, только рассматривающих эту опцию. Основными критериями выбора страны являются схожесть рынков и возможности развития. Польша в данный момент остается самым популярным направлением для релокейта.
При этом большинство респондентов декларирует желание вернуться в Беларусь при изменении ситуации в стране.
Нажмите, чтобы увеличить изображение
С какими проблемами сталкиваются компании и что делают для выживания. Отраслевые срезы
Лучше других текущий кризис переживают компании из сельского хозяйства и ИT-сектора. Хуже всех — из таких отраслей, как HoReCa, туристические услуги, услуги для бизнеса, оптовой торговли и логистики.
Вот самые распространенные проблемы бизнеса по отраслям:
Нажмите, чтобы увеличить изображение
Нажмите, чтобы увеличить изображение
И вот что предпринимают компании для сохранения жизнеспособности:
Нажмите, чтобы увеличить изображение
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания SATIO при поддержке «Про бизнес» осенью этого года провела исследование того, как белорусский бизнес воспринимает текущую экономическую ситуацию и какие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)