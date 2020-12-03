ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латушко: РФ отказывается слушать белорусов и продолжает поддерживать контакты с нелегитимной властью, терпя имиджевые и финансовые потери в Беларуси

03.12.2020 22:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По мнению члена президиума Координационного совета Павла Латушко, кроме внутриполитического Беларусь уже столкнулась с региональным кризисом. Об этом он заявил на форуме Минский диалог.

Латушко: РФ отказывается слушать белорусов и продолжает поддерживать контакты с нелегитимной властью, терпя имиджевые и финансовые потери в Беларуси

Он считает, что в Беларуси наблюдается «глубочайший политический кризис и полное игнорирование Конституции», а исполнительная, законодательная и судебная власти «перешли в руки одного человека, Лукашенко».

Кроме правового дефолта он отметил в Беларуси и кризис экономический кризис, который характеризуется «падением ВВП, золотовалютных резервов, уровня экспорта, инвестиций, и как следствие — падение уровня доходов населения».

«ЕС не по своей вине не имеет контакта с нелегитимным руководством Беларуси, но активно поддерживает гражданское общество, а Россия категорически отказывается слушать белорусов и продолжает поддерживать контакты с нелегитимной властью. Россия сейчас терпит имиджевые и финансовые потери в Беларуси», — считает Латушко.

Он не понимает, почему при стольких явных видимых фактах «Россия по-прежнему использует двойные стандарты в оценке творящегося в Беларуси беззакония».

Представитель КС говорит, что предложенная Москвой Лукашенко реформа Конституции в настоящее время невозможна: «Принятие Конституции невозможно до тех пор, пока существуют политзаключенные, осуществляются репрессии за любое проявление инакомыслия».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению члена президиума Координационного совета Павла Латушко, кроме внутриполитического Беларусь уже столкнулась с региональным кризисом. Об этом он заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алесь Бяляцкі і «Вясна» атрымалі прэстыжную міжнародную прэмію «За годны лад жыцця – 2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика