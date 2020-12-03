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«Заброшу вам один инсайд»: сколько человек уволились из минского ОМОНа за время протестов

03.12.2020 22:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Представитель организованной беларускими силовиками инициативы ByPol Игорь Лобан рассказал, как много людей уволились из ОМОНа. Такая информация прозвучала в эфире «Вот Так TV». 

«Я заброшу вам один инсайд о количестве уволенных из ОМОНа Мингорисполкома, — сказал Лобан. — Если в августе это было 16 человек, то в сентябре — более 25, в октябре — более 30, в ноябре — более 30. Можно говорить, что в ОМОНе идут брожения. Люди увольняются, на их место принимают новых людей, то есть состав обновляется».

Командиром минского ОМОНа с 2016 года является полковник милиции Дмитрий Балаба. Разные источники утверждают, что в ОМОНе Минска служит от 1,3 до 1,5 тысячи человек.

Сегодня инициатива ByPol опубликовала видео, снятое силовиками, когда Лукашенко вышел к ним с автоматом 23 августа. На видео слышно, как омоновцы реагируют смехом, когда видят сначала Лукашенко, а потом и его 16-летнего сына Колю с оружием. Ознакомиться с роликом можно по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель организованной беларускими силовиками инициативы ByPol Игорь Лобан рассказал, как много людей уволились из ОМОНа. Такая информация прозвучала в...
 
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