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Международный день инвалидов: курсанты и сотрудники Могилёвского института МВД организовали благотворительную акцию

03.12.2020 22:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международный день инвалидов: курсанты и сотрудники Могилёвского института МВД организовали благотворительную акцию

Благотворительную акцию в Международный день инвалидов организовали курсанты и сотрудники Могилёвского института МВД.

В интернат в Мстиславском районе привезли тёплые вещи, консервации и фрукты. Здесь постоянно живут свыше 60 человек. Это пожилые люди, одинокие и с ограниченными возможностями. Визитам гостей в интернате рады. Даже меры предосторожности в связи с пандемией не омрачили теплоту встречи.

Такие акции Институт проводит регулярно. Еще больше их в канун Нового года. Внимание – не только пожилым людям, но и многодетным семьям, и, конечно же, ребятам из домов-интернатов. 

 

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Благотворительную акцию в Международный день инвалидов организовали курсанты и сотрудники Могилёвского института МВД. В интернат в Мстиславском районе привезли...
 
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