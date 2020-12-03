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Международный день инвалидов: курсанты и сотрудники Могилёвского института МВД организовали благотворительную акцию
Источник материала: ОНТ
Благотворительную акцию в Международный день инвалидов организовали курсанты и сотрудники Могилёвского института МВД.
В интернат в Мстиславском районе привезли тёплые вещи, консервации и фрукты. Здесь постоянно живут свыше 60 человек. Это пожилые люди, одинокие и с ограниченными возможностями. Визитам гостей в интернате рады. Даже меры предосторожности в связи с пандемией не омрачили теплоту встречи.
Такие акции Институт проводит регулярно. Еще больше их в канун Нового года. Внимание – не только пожилым людям, но и многодетным семьям, и, конечно же, ребятам из домов-интернатов.
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Международный день инвалидов: курсанты и сотрудники Могилёвского института МВД организовали благотворительную акцию
Благотворительную акцию в Международный день инвалидов организовали курсанты и сотрудники Могилёвского института МВД. В интернат в Мстиславском районе привезли...
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