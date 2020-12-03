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Кубок мира по биатлону: Сергей Бочарников стал 13-м в мужском спринте

03.12.2020 22:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубок мира по биатлону: Сергей Бочарников стал 13-м в мужском спринте

Сегодня олимпийская чемпионка Динара Алимбекова вновь штурмовала пьедестал в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

Но помешал один промах, заключительный, 10-й, выстрел пошёл мимо, в итоге – 7-е место. А скорость вновь у Алимбековой была высокой. Сегодня белоруска бежала в синем бипе – Динара лучшая в Кубке мира среди биатлонисток до 25 лет. Но победительнице она всё же уступила 50 сек. Выиграла гонку Ханна Оберг из Швеции. На второй позиции Анаиз Шевалье-Бушэ. Марта Ройселанд из Норвегии финишировала третьей. В мужском спринте победу одержал норвежец Тарье Бё. Он стрелял без промахов. Также точен н рубежах был немец Арнд Пфайфер, он проиграл Бё 14 секунд. На третьем месте ещё один из братьев Бё – Йоханес. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников он финишировал 13-м. Пройдя чисто два огневых рубежа. Это лучшее достижение в карьере для Бочарникова на Кубке мира! Напомним, что Сергей – действующий чемпион Европы. 

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Сегодня олимпийская чемпионка Динара Алимбекова вновь штурмовала пьедестал в спринте на этапе Кубка мира по биатлону. Но помешал один промах, заключительный, 10-й,...
 
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