СК опубликовал новые подробности похождений серых риелторов из Витебска

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Это те самые, которые любили разводить людей своими актерскими талантами: то разыграют сцену с изнасилованием, то с неожиданно найденным кладом. На самом деле оказалось, что фигуранты криминального романа работали не только в жанре черной комедии, но и трагедии. Оказывается, руки в крови – не литературный оборот. По данным СК, сразу 4 человека участвовали в убийстве владельца квартиры, которую ушлые дельцы хотели взять в оборот. Труп всплыл в прямом смысле слова и потянул на дно круг подозреваемых. Какие вскрылись обстоятельства, расскажет Александр Смирнов.

По сути, потопил серых риелторов труп, в буквальном смысле слова всплывший в одном из водоемов Витебской области. Экспертам удалось выяснить личность погибшего, что дало следователям возможность раскрутить клубок событий. Оказалось, что человека убили два года назад. Считается, что он стал жертвой риелторов, которые положили глаз не его витебскую квартиру. Четверо дельцов устроили застолье в честь своего клиента, а когда он отказался продавать жилье по столь низкой цене, буквально забили его до смерти.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области: "После убийства они решили скрыть труп и попросили о помощи своего 33-летнего знакомого, отдыхавшего с ними в компании. Привязав к телу погибшего металлический предмет, обвиняемые погрузили его в автомобиль и перевезли к озеру, где утопили. Днем 30 сентября 2019 года в одном из озер в Витебском районе было обнаружено тело мужчины. Личность погибшего была установлена, он с 2017 года числился как без вести пропавший".

Оказалось, что послужной список у некоторых серых риелторов весьма длинный. Действовали в Витебском регионе они на протяжении десятка лет. Цель одна – заполучить по бросовой цене чужие квартиры, а вот способы ее достижения были разнообразными. Так, в одном случае потерпевшего избивали, накачали неизвестными препаратами и заставили продать квартиру. В другом - напоили спиртным, инсценировали убийство и изнасилование (среди атрибутики нож и кетчуп, в числе актеров подставная жертва и ряженый милиционер). Напуганный человек был вынужден подписать доверенность на продажу квартиры, а деньги отдал криминальному трио.

Еще одна яркая сцена – розыгрыш с кладом, который якобы нашли во дворе дома. Счастливым обладателем банки с драгоценностями стал 51-летний бедолага, которого в итоге те же актеры обвинили в растрате чужого имущества. После продажи находки объявляется владелец, обвиняет человека в хищении и требует компенсацию. Разменной монетой и в этом случае стала жилплощадь. В итоге суд Витебского района вынес троим обвиняемых 5, 6 и 8 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Тогда по уголовному делу было установлено 8 преступных эпизодов.

По новым данным, которые раскопало следствие, двое из этих осужденных причастны к убийству мужчины, труп которого и всплыл в озере под Витебском. Всего фигурантами в этом уголовном деле проходят 4 человека. Троим из них предъявлено обвинение по статье "Убийство группой лиц, совершенное из корыстных побуждений". Их предполагаемому подельнику грозит наказание за укрывательство следов особо тяжкого преступления. Все они находятся под стражей. Однако вскоре дело планируется рассмотреть в суде.