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Актуальные вопросы: в Беларуси продолжают работать диалоговые площадки

03.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взаимодействие властей Минска и жителей города. В Беларуси продолжают работать диалоговые площадки, где чиновники и неравнодушные граждане обсуждают изменения в законодательстве страны. Сегодня говорили о том, как улучшить и развивать систему местного самоуправления, передает телеканал «МИР 24».

Свои предложения минчане вносили активно. Примерно за неделю их поступило в местные органы власти около 500. Cегодня эти вопросы анализировали депутаты, сенаторы, представители городских служб. После проработки участники дискуссии сформируют пакет документов и передадут их в парламент. Некоторые из инициатив найдут свое отражение в новой конституции.

«Минчане предлагают более активно включаться в вопросы управления своего дома, своего двора, своей территории, озеленении территории. Участие именно в этой общей коллективной жизни», – сказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

В Беларуси открыты диалоговые площадки по разным вопросам: от молодежной политики до государственного устройства страны.



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Теги: Минск
 
 
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Свои предложения минчане вносили активно. Примерно за неделю их поступило в местные органы власти около 500.
 
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