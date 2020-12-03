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Актуальные вопросы: в Беларуси продолжают работать диалоговые площадки
03.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взаимодействие властей Минска и жителей города. В Беларуси продолжают работать диалоговые площадки, где чиновники и неравнодушные граждане обсуждают изменения в законодательстве страны. Сегодня говорили о том, как улучшить и развивать систему местного самоуправления, передает телеканал «МИР 24».
В Беларуси открыты диалоговые площадки по разным вопросам: от молодежной политики до государственного устройства страны.
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Свои предложения минчане вносили активно. Примерно за неделю их поступило в местные органы власти около 500.
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