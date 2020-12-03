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Более 10 тыс. лет истории в уникальных артефактах: монтаж постоянной экспозиции завершают в Червенском музее

03.12.2020 22:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 10 тыс. лет истории в уникальных артефактах: монтаж постоянной экспозиции завершают в Червенском музее

Более 10 тыс. лет жизни в уникальных артефактах. Стационарную экспозицию создают сегодня в новом Червенском музее. Основной акцент – на региональную идентичность в границах исторической Игуменщины. Откроют «интересные» залы – в этот Год малой родины.

С червенской площади Свободы, пройтись по игуменской Базарной, свернуть на Безымянную и на Гумённой постоять в тени... Приключения в «потерянном» городе – уже не фантазия. Объёмный рисунок – по нескольким ретрофотографиям из собрания музея. 

Елена Забаронак, директор Червенского краеведческого музея: «Бэз на малюнку нездарма. Па ўспамінах Паўла Шпілеўскага, нашага выдатнага краязнаўцы, калі пад’язжалі да Ігумена старога, адразу адчуваўся водар, пачынаў цябе праследваць увесь час. Ігумен стары проста патанаў у гэтых кветках».

С 1903 года дом врача Кудина стоял на этом месте. Возвели новые стены. Старые «виды» музея – сквозь всю экспозицию. Будет интерактивной. А пока представьте себя «внутри» игуменского фотоателье 1893 года Ивульмана или Левина – и птичка вылетит.

Всё познаётся в сравнении. Стоит только выглянуть в окно. Историческая часть города с 1-2-этажной уездной застройкой. Самый цельный квартал в стране. И новый музей здесь стал «своим».

Элементы срубной конструкции – обустроят «Красный угол». Этнораритеты – гордость центра краеведения. Расписная керамика из села Иваничи – ни на что не похожий промысел. Историческая Игуменщина – это традиции и обряды 9 современных районов.

Галина Кузьмина, главный хранитель фондов Червенского краеведческого музея: «На сегодняшний день более 9 тыс. предметов музейных. Они включаются в 14 коллекций. Ежегодно пополняемся примерно на 250 предметов. Сейчас подбираются, прежде всего, по археологии. Кость мамонта у нас представлена».

Фрагмент скелета «лесного слона», что водился в Центральной Беларуси, сейчас в запасниках. Скоро – в экспозиции. Она начнётся с эпохи палеолита. Более 10 тыс. лет славные люди живут на этой земле. Сегодня декораторы дошли до зала войны и Победы.   

 

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Более 10 тыс. лет жизни в уникальных артефактах. Стационарную экспозицию создают сегодня в новом Червенском музее. Основной акцент – на региональную идентичность в...
 
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