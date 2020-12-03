Куда и в какой валюте вкладывают деньги белорусы и сколько людей остались без работы из-за пандемии? Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Цены на нефть после незначительного падения восстанавливаются в ожидании итоговых решений от стран-экспортёров. Ведь похоже, что этот день окажется более продуктивным для ОПЕК после провальных переговоров во вторник. Добычу углеводородов в следующие несколько месяцев увеличат, но на скромные, по оценкам аналитиков, 500 тыс. баррелей в день.

Как вели себя на этой неделе финансовые рынки? Куда вкладывают деньги белорусы? И в какой валюте? Сколько людей остались без работы из-за пандемии? И на какую поддержку могут рассчитывать наши соотечественники? Новая рубрика в вечернем прайм-тайм – «Ближе к делу».

Головченко: господдержка и оздоровление заводов, пересмотр пенсионных подходов и «оцифровка» законов

Главные экономические новости на этой неделе пришли из парламента, где премьер-министр представил программу работы правительства до 2025 года.

Если кратко, Совмин уже выделил в условиях пандемии на поддержку предприятий и граждан 2 млрд руб. Будет и дальше помогать. И оздоравливать производство. Что касается пенсий, то здесь позиция правительства – переформатировать пенсионную систему. Задействовать механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей. Правда, премьер не уточнил, как конкретно хотят белорусов стимулировать к частным пенсионным сбережениям. Дигитализация жизни: оцифровка образования и здравоохранения видится важной в условиях пандемии. В приоритете – и максимально перевести в цифровой формат административные процедуры и для людей, и для бизнеса.

Американская история безработицы: число первичных заявок на пособие превысило 700 тыс.

Тем временем, в США зафиксировано уже более 20 млн безработных. Это те, кто получает выплаты. И вот последняя статистика: более 700 тыс. заявок на пособие по безработице. Это только число недельных обращений за деньгами. Рынок труда всё ещё вызывает беспокойство. Эти слова главы Федеральной резервной системы подтвердил национальный доклад о занятости населения. В частном секторе число рабочих мест в ноябре выросло всего на 307 тыс. вместо ожидаемых 410-ти. Индекс деловой активности в промышленности США также разочаровал.

Уровень безработицы среди молодёжи в еврозоне – 17,9%

Что же касается европейского рынка труда, то здесь дела обстоят чуть лучше. В 19-ти странах еврозоны безработица в октябре снизилась до 8,4%. Но высокий уровень среди молодёжи (это до 25 лет) и в ЕС, и в еврозоне – там почти 18 %. Без дела остаются больше 3 млн человек.

Фондовые настроения: какой была осень на рынке облигаций?

О ближайших перспективах фондовых рынков, декабрьских ожиданиях инвесторов и итогах осени расскажет эксперт.

Грачёв: государственные облигации, номинированные в евро, выбились в лидеры

Михаил Грачёв готов рассказать про выгодные сделки. В какие облигации покупатели предпочли вложить свои деньги в ноябре? Был ли рост инвестиционной активности?

Михаил Грачёв, эксперт фондового рынка инвестиционной компании: «Да, действительно, в ноябре спрос несколько изменился. Можно говорить даже не об изменении спроса, а об изменении соотношения категорий ценных бумаг внутри этого сегмента. Лидерами оставались и увеличили отрыв от других категорий – это государственные ценные бумаги. Если сравнивать по показателю числа сделок, то ноябрь стал несколько лучше по сравнению с октябрем. Статистика показала 480 сделок по сравнению с 446 в октябре, а вот объем несколько снизился, но там снижение достаточно небольшое, на 9,5%. Пользовались всегда спросом бумаги, номинированные в долларах США, а сейчас этот спрос стал немного меняться. Тому причиной, с большей долей вероятности, то, что на международных финансовых рынках мы видим достаточно серьёзное укрепление евро как валюты по отношению к доллару».

Грачёв: в ближайшие 2-3 года доллар может обесцениться

Интерес инвесторов к бумагам в евро логичен, а вот для доллара всё иначе. Рынки в ожидании 14 декабря, когда свой выбор сделает коллегия выборщиков. На это будет реакция и ФРС, заседание - на следующий день. Аналитики считают, что победа Байдена сохранит перспективу ослабления американской валюты. Курс пары евро/доллар - у двухмесячного максимума. Как это отразится на желании белорусов инвестировать в будущем? В частности, в бумаги, номинированные в долларах?

Михаил Грачёв, эксперт фондового рынка инвестиционной компании: «Знаете, на самом деле в мировую экономику ожидается огромное влияние 10 трлн долларов. При том, что нынешний весь денежный оборот, всего мира, оценивается примерно, точно никто не знает, в 100–110 трлн долларов. Примерно так. Т.е. можно говорить о том, что в течение нескольких лет на 10% увеличится денежная масса в обращении. Это примерно та величина, на которую можно ожидать обесценивание доллара».

Ждём середины декабря – политических решений и реакции глобального финансового рынка.

Zoom подвела финансовые итоги третьего квартала

Общение на расстоянии уже прочно вошло в нашу жизнь. Удобно, быстро и безопасно. К виртуальным беседам и видеоконференциям за этот год мы уже привыкли. Самым скачиваемым приложением в App Store и Google Play стал Zoom.

300 млн звонков в день. Сервис активно продвигает себя в качестве платформы для классных занятий. Да и в целом приложения для образования-онлайн - в топе запросов пользователей. Звёздного часа разработчикам пришлось ждать 7 лет. Выручка компании в третьем квартале превысила 770 млн долларов и выросла почти в пять раз, а вот аудитория – более чем в 20.

Хлынули шедевры: продать нельзя оставить

Увидеть и купить. Редкие картины и предметы искусства сейчас просто распродают. Музеи достают из запасников шедевры, чтобы продать и заплатить по счетам.

Такая участь постигла «Лукрецию» Лукаса Кранаха Старшего. Бруклинский музей спокойно расстался с картиной XVI века. «Тайную вечерю» Энди Уорхола Балтиморский музей искусств хотел продать на «Сотбис» за 40 млн долларов. Сделку не то отменили, не то отложили, чтобы успокоить американцев, которые были против. И ещё не отошли от новостей от продажи «Лукреции». Штат Нью-Йорк продал свою единственную работу Джексона Поллока за 13 млн долларов. На распродажу пошли многие галереи. Ведь их двери закрыты. Большинство – ещё с марта. Почти каждый третий музей в США – не работает из-за пандемии, а финансовых резервных средств у многих хватит только на полгода. С марта чуть более половины всех музейных сотрудников уволили.

Белорусов бесплатно проконсультируют нотариусы

И про планы на 4 декабря. Нотариусы по всей стране дадут бесплатные консультации и смогут разъяснить нюансы законов. Такая помощь от гарантов чистоты сделки – это бонус в честь грядущего Дня юриста.

Самые частые вопросы - по оформлению наследства, продаже и обмене недвижимости, заключению брачных договоров. Найти правоведа можно, заполнив форму на сайте Белорусской нотариальной палаты. На запрос ответят по телефону. Можно договориться и об общении в мессенджерах и скайпе. Дистанционный формат не скажется на качестве помощи.

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