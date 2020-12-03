ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России задержали промышлявшего в Беларуси серийного фальшивомонетчика

03.12.2020 22:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В России задержали промышлявшего в Беларуси серийного фальшивомонетчика

Оперативники БЭП установили личность сбытчика фальшивой валюты, проживавшего в Витебскесообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По информации правоохранителей, 34-летний россиянин занимался сбытом долларов и российских рублей на территории РБ. Всего в период с февраля по март текущего года мужчина реализовал 145 тыс. фальшивых рублей и 300 долларов США в Минске, Могилеве и Витебской области. 

Преступник действовал по следующей схеме: на различных интернет-площадках он покупал товары, расплачиваясь за них «валютой». Некоторые позднее перепродавал. Для связи с продавцами и ведения переговоров злоумышленник, использовал зарегистрированные в мессенджерах российские и немецкие телефонные номера. Потенциальным жертвам мужчина представлялся гражданином Российской Федерации, чем и объяснял оплату покупки иностранной валютой. 

В Верхнедвинске и Минске жертвами злоумышленника стали продавцы натуральных рогов, в Могилеве – ювелирных украшений, в Орше – пчелиного воска, а в Витебске – наушников и секрета желез бобра. Выявить поддельные купюры продавцы смогли только при обмене валюты в банках. 

Фальшивомонетчика арестовали российские полицейские в Ивановской области, где он совершил аналогичные преступления. По информации следствия, поддельную валюту россиянин приобретал на специализированных интернет-площадках в РФ. 

Белорусские правоохранители возбудили против данного гражданина уголовные дела по семи эпизодам за хранение и сбыт поддельных купюр.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники БЭП установили личность сбытчика фальшивой валюты, проживавшего в Витебске, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По информации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актуальные вопросы: в Беларуси продолжают работать диалоговые площадки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика