В России задержали промышлявшего в Беларуси серийного фальшивомонетчика

Источник материала: ОНТ

Оперативники БЭП установили личность сбытчика фальшивой валюты, проживавшего в Витебске, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По информации правоохранителей, 34-летний россиянин занимался сбытом долларов и российских рублей на территории РБ. Всего в период с февраля по март текущего года мужчина реализовал 145 тыс. фальшивых рублей и 300 долларов США в Минске, Могилеве и Витебской области.

Преступник действовал по следующей схеме: на различных интернет-площадках он покупал товары, расплачиваясь за них «валютой». Некоторые позднее перепродавал. Для связи с продавцами и ведения переговоров злоумышленник, использовал зарегистрированные в мессенджерах российские и немецкие телефонные номера. Потенциальным жертвам мужчина представлялся гражданином Российской Федерации, чем и объяснял оплату покупки иностранной валютой.

В Верхнедвинске и Минске жертвами злоумышленника стали продавцы натуральных рогов, в Могилеве – ювелирных украшений, в Орше – пчелиного воска, а в Витебске – наушников и секрета желез бобра. Выявить поддельные купюры продавцы смогли только при обмене валюты в банках.

Фальшивомонетчика арестовали российские полицейские в Ивановской области, где он совершил аналогичные преступления. По информации следствия, поддельную валюту россиянин приобретал на специализированных интернет-площадках в РФ.

Белорусские правоохранители возбудили против данного гражданина уголовные дела по семи эпизодам за хранение и сбыт поддельных купюр.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram