Юрий Кособуцкий: костел открыто выступает против любого греха, насилия, лжи и фальши, репрессий, давления и запугивания

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий считает, что в настоящее время в Беларуси происходит активизация репрессий по отношению к католическому костелу.





Как отметил он на своей странице в социальной сети, уже второй ксендз отправлен за решетку (речь идет о Вячеславе Борке, который получил 10 суток административного ареста ; ранее такое же наказание было назначено Виталию Быстрову).

«Мы видим активизацию репрессий в отношении Католического Костела в нашей стране, — написал Кособуцкий. — Мы открыто выступаем против любого греха, против насилия, против лжи и фальши, против репрессий, против давления и запугивания, против унижения человеческого достоинства, так как каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Мы особенно молимся о спокойствии, согласии, солидарности и единстве белорусского народа. Однако всё это кто-то считает проявлением экстремизма, разжиганием вражды».

Он в очередной раз призвал «усилить нашу молитву за нашу Отчизну, за наш народ, за тех людей, которые находятся за решеткой по политическим мотивам, за тех, кого увольняют с работы за их взгляды, за тех, кого запугивают и шантажируют, за всех страдающих и за тех, кому особенно нужна наша молитвенная поддержка».

Юрий Кособуцкий также попросил по мере возможности молиться за Вячеслава Борка и Виталия Быстрова.