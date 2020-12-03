ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Кособуцкий: костел открыто выступает против любого греха, насилия, лжи и фальши, репрессий, давления и запугивания

03.12.2020 22:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий считает, что в настоящее время в Беларуси происходит активизация репрессий по отношению к католическому костелу.

Юрий Кособуцкий: костел открыто выступает против любого греха, насилия, лжи и фальши, репрессий, давления и запугивания

Как отметил он на своей странице в социальной сети, уже второй ксендз отправлен за решетку (речь идет о Вячеславе Борке, который получил 10 суток административного ареста; ранее такое же наказание было назначено Виталию Быстрову).

«Мы видим активизацию репрессий в отношении Католического Костела в нашей стране, — написал Кособуцкий. — Мы открыто выступаем против любого греха, против насилия, против лжи и фальши, против репрессий, против давления и запугивания, против унижения человеческого достоинства, так как каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Мы особенно молимся о спокойствии, согласии, солидарности и единстве белорусского народа. Однако всё это кто-то считает проявлением экстремизма, разжиганием вражды».

Он в очередной раз призвал «усилить нашу молитву за нашу Отчизну, за наш народ, за тех людей, которые находятся за решеткой по политическим мотивам, за тех, кого увольняют с работы за их взгляды, за тех, кого запугивают и шантажируют, за всех страдающих и за тех, кому особенно нужна наша молитвенная поддержка».

Юрий Кособуцкий также попросил по мере возможности молиться за Вячеслава Борка и Виталия Быстрова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий считает, что в настоящее время в Беларуси происходит активизация репрессий по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России задержали промышлявшего в Беларуси серийного фальшивомонетчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика