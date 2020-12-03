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Белорусы протестуют 117 дней подряд
Источник материала: Хартия'97
Белорусы протестуют 117 дней подряд
По всей стране прошли традиционные вечерние акции.
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Каждое воскресенье на улицы выходят десятки тысяч человек, которые выступают за отставку Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов.
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По всей стране прошли традиционные вечерние акции.
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