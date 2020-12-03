Источник материала: Хартия'97

Белорусы протестуют 117 дней подряд 3.12.2020, 23:28

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По всей стране прошли традиционные вечерние акции.

Telegram-канал «Баста!» представляет подборку вечерних акций протеста, которые прошли по всей Беларуси. Отметим, что белорусы протестуют 117 дней подряд.

Каждое воскресенье на улицы выходят десятки тысяч человек, которые выступают за отставку Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов.





































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