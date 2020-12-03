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Белорусы протестуют 117 дней подряд

04.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы протестуют 117 дней подряд

  • 3.12.2020, 23:28
  • 3,425
Белорусы протестуют 117 дней подряд

По всей стране прошли традиционные вечерние акции.

Telegram-канал «Баста!» представляет подборку вечерних акций протеста, которые прошли по всей Беларуси. Отметим, что белорусы протестуют 117 дней подряд.

Каждое воскресенье на улицы выходят десятки тысяч человек, которые выступают за отставку Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов.










Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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По всей стране прошли традиционные вечерние акции.
 
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