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Кто из известных деятелей уехал из России после 2014 года
Источник материала: Хартия'97
Кто из известных деятелей уехал из России после 2014 года
Страну покинули знаковые люди.
С началом военной агрессии против Украины и усилением кремлевской пропаганды из России уехали многие знаковые люди. Одни спасались от уголовного преследования, вторые – от угроз жизни и здоровью, третьи не выдерживали истеричные и милитаристские настроения, усилившиеся в обществе за последние годы.
Александр Cотник, журналист
В марте 2018 года российский журналист Александр Сотник выложил на своем YouTube-канале видеообращение, в котором сообщил, что из-за угроз в свой адрес уехал из России и эвакуировал семью.
По словам 52-летнего журналиста, незадолго до этого он получил анонимное письмо, которое начиналось с предупреждения: "Если хотите жить, то до 16 марта вам необходимо покинуть территорию России…" – после чего вместе с семьей "выехал на машине через Беларусь и пересек границу Литвы".
"Сегодня мы находимся вне зоны досягаемости российских спецслужб, с чем я, безусловно, поздравляю всю свою семью. […] Я склонен верить тому, если чекисты обещают тебя убить. Я склонен этому верить. Это действительно не бегство. Это, скорее, инстинкт самосохранения, а также выполнение нормальных обязательств перед своей семьей и перед новорожденным сыном", – подчеркнул Сотник в видеообращении.
Позже он неоднократно призывал соотечественников "хватать "ноги в руки", забирать детей и покидать эту скорбную территорию имперской любви".
Это не первый отъезд журналиста из России. В 2016 году он уже выезжал из РФ в Грузию, но и там, утверждал Сотник, ему продолжали поступать угрозы.
Сотник стал широко известен после военного вторжения России в Крым и на Донбасс. В своих многочисленных репортажах он открыто высказывался в поддержку Украины и выступал с критикой президента РФ Владимира Путина.
Чтобы доказать, что ты не верблюд, хорошо бы быть на свободе
Ольга Романова, глава организации "Русь сидящая"
В ноябре 2017 года стало известно об отъезде в Германию Ольги Романовой – главы правозащитной организации "Русь сидящая", занимавшейся юридической и гуманитарной помощью осужденным и их семьям.
Поводом для отъезда, по словам 54-летней Романовой, стал "донос", который написал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый. Он обвинил правозащитницу в хищении бюджетных средств в крупном размере.
"Чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы не верблюду в этот момент быть на свободе", – написала она на своей странице в Facebook.
В июне в офисе "Руси сидящей" прошли обыски, в тот же день Романова уехала за рубеж.
"Я не то чтобы опасалась, что меня могут привлечь, я была в этом уверена. И сейчас уверена, потому что я с такими случаями работаю и понимаю, как это все делается. Прежде всего человека ограничивают в общении с внешним миром – потом иди доказывай что-нибудь", – рассказала она в интервью "Радио Свобода".
Романова подчеркнула, что не эмигрировала и не планирует просить политического убежища. "Я собираюсь разобраться с Рудым и спокойно вернуться [в Россию]", – говорила она.
И обыски, и уголовное дело Романова связывает со своей оппозиционной деятельностью, о чем она рассказала в беседе с "Медузой". Спустя три с половиной года Романова по-прежнему остается в Германии, дело в отношении нее в России не закрыто.
Ксения Ларина, журналистка радиостанции "Эхо Москвы"
В конце октября 2017 года главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в Twitter, что ведущая радиостанции Ксения Ларина покинула Россию.
Ранее в эфире телеканала "Дождь" он признался, что планирует "эвакуацию" из страны своей сотрудницы минимум на полгода, поскольку другого способа защитить своих журналистов у него нет.
По словам Венедиктова, поводом для отъезда стал эфир под названием "Либералы, зачем вы лжете?" прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, в котором в агрессивном тоне обсуждалось нападение на еще одну журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр (23 октября 2017-го в редакцию радиостанции зашел неизвестный и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, журналистка выжила и вернулась к работе, нападавшего задержали, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение).
"Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева. [...] Другого способа защитить своих журналистов у меня нет", – говорил Венедиктов.
Позже стало известно, что 57-летняя Ларина вместе с мужем переехала в небольшой городок в Португалии, откуда в удаленном режиме ведет свои эфиры на "Эхе Москвы". По состоянию на сегодняшний день журналистка в Москву не вернулась.
В январе 2020-го в эфире YouTube-канала "Культура Достоинства" Ларина призналась, что к моменту отъезда у нее накопились усталость и отчаяние от агрессивных настроений в российском обществе.
"Тут все вместе сложилось – и обстоятельства, и внутренняя усталость, почти отчаяние. Это было после нападения на Таню Фельгенгауэр в нашей редакции. Тогда, конечно, было много угроз многим нашим сотрудникам радиостанции, и мне в том числе. Это очень сильно произвело впечатление. Хотя, скажу вам честно, мы так живем почти 30 лет, под этими угрозами. Времена меняются, а они [угрозы] остаются... Агрессивные настроения в обществе – они постоянны", – рассказала Ларина.
Юлия Латынина, обозреватель "Новой газеты" и "Эха Москвы"
В сентябре 2017 года стало известно, что после нескольких нападений Россию покинула политический обозреватель "Новой газеты" и радиостанции "Эхо Москвы" Юлия Латынина.
За несколько дней до этого автомобиль 54-летней журналистки подожгли неизвестные, уголовное дело возбудили лишь спустя месяц. Латынина призналась, что этот инцидент ее напугал.
"Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам", – сказала она в эфире своей авторской программы "Код доступа" на "Эхе Москвы".
В июле 2017-го частный дом семьи Латыниных в подмосковном поселке Переделкино, где журналистка жила вместе с пожилыми родителями, облили неизвестной жидкостью с резким запахом. Припаркованный у дома автомобиль тоже облили неустановленным веществом.
Позже "Новая газета" выяснила, что это вещество относится к классу боевых отравляющих и представляет высокую опасность для окружающих: 10 граммов этого вещества в организме может привести к смерти человека.
В августе 2016 года неизвестные на мотоцикле облили Латынину фекалиями, когда она шла на эфир "Эха Москвы". Журналистка связала это нападение с циклом своих расследований о российском бизнесмене по прозвищу "кремлевский повар" или "повар Путина" Евгении Пригожине. Она уточнила, что это нападение стало для нее "14-м или 15-м".
Аркадий Бабченко, журналист и блогер
21 февраля 2017 года журналист и блогер Аркадий Бабченко переехал в Чехию, о чем сообщил у себя в Facebook.
"Ну что, есть информированно обоснованное мнение, что какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей богохранимой Родины. Добрые люди пустили вот пожить на коврике. Ну, в общем, здравствуй, Прага. Я в тебе. Кто тут есть из наших? Бухать?" – написал Бабченко.
В комментариях СМИ журналист просил не считать свой отъезд бессрочной эмиграцией, хотя затруднялся назвать точные сроки возвращения в Москву.
За несколько месяцев до отъезда в российских пропагандистских СМИ развернулась информационная кампания против Бабченко из-за его поста Facebook, в котором он заявил, что не испытывает "ни сочувствия, ни жалости" и не выражает соболезнования в связи с крушением над Черным морем самолета минобороны РФ, летевшего на новогодний концерт в Сирию.
На борту лайнера находилось 92 человека – российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, представители прокремлевских СМИ, а также директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
"Дело не в каких-то личных угрозах, это, скорее, был вопрос моей свободы или не свободы", – сказал Бабченко после отъезда изданию "Такие дела".
В том же 2017 году блогер перебрался в Израиль, а чуть позже – в Украину, где работал на крымскотатарском телеканале ATR.
29 мая 2018 года появилась информация, что в Бабченко стреляли в подъезде его дома в Киеве. Он якобы умер в машине "скорой". 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.
В тот же день одного из организаторов покушения, Бориса Германа, задержали в Киеве. Он признался, что получил из России список из 30 кандидатов на ликвидацию на территории Украины. В сентября 2018-го Германа осудили на четыре с половиной года лишения свободы. В середине ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд принял решение освободить его из тюрьмы в связи с состоянием здоровья.
1 ноябре 2019-го Бабченко заявил, что покинул Украину и уехал в Израиль.
Илья Пономарев, политик, экс-депутат Госдумы РФ
Летом 2016 года в Киеве стало больше на одного российского политического эмигранта – лишенный мандата депутат Государственной думы Илья Пономарев получил вид на жительство в Украине.
10 июня 2016 года Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за "систематические прогулы заседаний, невыполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями". К моменту голосования депутат почти два года не был в России: вначале переехал в США, после осел в Украине.
Причина бегства – уголовное преследование и возможный арест по так называемому "делу "Сколково" (Следственный комитет РФ обвинил Пономарева в растрате $750 тыс. из фонда инновационного центра "Сколково" – российском аналоге американской Кремниевой долины, научно-технологическом комплексе по развитию IT-сферы, где Пономарев до 2011 года работал советником по международному продвижению и коммерциализации технологий).
Политик подчеркивал, что уголовное преследование – месть за то, что он участвовал в 2012 году в протестах против российской власти, а в 2014-м стал единственным из 450 депутатов Госдумы, кто проголосовал против присоединения Крыма к РФ. В своем первом интервью для издания "Гордон" в 2016-м Пономарев признавался, что считает Крым "исторически русским" и полагает, что полуостров "по справедливости должен находиться в составе РФ".
"Вы должны понимать: я российский политик, который представляет своих избирателей из Новосибирской области в Госдуме. Моей задачей было не поступиться принципами, но найти компромисс и сохраниться в России как политику. Увы, этого все равно не получилось. Я сожалею о том, что сказал о Крыме, поэтому и дописал позже текст, объясняющий свои мотивы. Думаю, мои действия после того голосования говорят сами за себя – на чьей я стороне", – говорил Пономарев, обращая внимание, что по приезду в Киев уточнил свою позицию, а именно подчеркнул "специально для наших украинских друзей", что выступает за право наций на самоопределение.
В мае 2019 года Пономарев получил украинское гражданство.
"Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства согласно государственному интересу. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни и это является большой честью и огромной ответственностью. Буду использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета – все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России", – написал Пономарев на украинском языке в Facebook.
Андрей Пионтковский, политический аналитик и публицист
В феврале 2016 года, опасаясь уголовного преследования, Россию покинул ученый, политолог и публицист, один из самых резких критиков Кремля и его обитателей Андрей Пионтковский.
Накануне Генпрокуратура РФ обнаружила признаки экстремизма и разжигания межнациональной вражды в статье Пионтковского "Бомба, готовая взорваться", опубликованной на сайте "Эха Москвы".
В материале автор рассуждал о будущем Чечни в составе России, а также анализировал угрозы политики президента РФ Владимира Путина в отношении этой кавказской республики и ее главы Рамзана Кадырова.
"Кремль все еще живет фантомными имперскими иллюзиями об обширных "зонах привилегированных интересов" далеко за пределами России – то о какой-то Евразийской орде, пожизненным ханом которой мечтает стать Путин, то о непрерывно расширяющемся за счет соседей "русском мире", то о сирийских "православных святынях". Местные же царьки, начиная с Кадырова, не хотят отказываться от выплачиваемой им Москвою дани", – писал Пионтковский.
Статья до сих пор доступна на сайте "Эха", но из нее уже удалены фрагменты, в которых говорилось о возможном отделении Чечни от России.
80-летний Пионтковский переехал в США, живет в Вашингтоне.
Владимир Назаров, актер
Уроженец Днепропетровской области, актер и режиссер, композитор и певец, народный артист РФ Владимир Назаров почти полвека прожил и проработал в Москве, был членом совета по Общественному телевидению России и худруком Государственного музыкального театра национального искусства.
С началом российской агрессии артист открыто поддержал официальный Киев, а спустя два года – в 2016-м – переехал на ПМЖ в Украину и получил украинское гражданство.
"Я – как Бровко (пес из мультфильма "Жил был пес". – прим.), тот не гавкал, когда нужно было, а я гавкал, когда не нужно было. Вот я и догавкался. Когда я открыл рот, я знал, чем это закончится. Но я не мог молчать после [аннексии] Крыма, я не мог молчать после убийства сопредседателя моей партии ПАРНАС Бориса Немцова, потому что это было бы уже предательство гораздо больше, чем какие-то там политические интересы. И я уже с того момента стал собирать чемоданы", – рассказывал 68-летний артист в интервью "Обозревателю".
В январе 2019 года Назаров стал худруком Днепропетровского театра оперы и балета.
Айдер Муждабаев, журналист
Летом 2015 года в Киев перебрался уроженец Тамбова, этнический крымский татарин Айдер Муждабаев. До отъезда он почти 20 лет жил в Москве, работал заместителем главного редактора газеты "Московский комсомолец".
По словам журналиста, он покинул Россию из-за атмосферы несвободы.
"Я просто немножко подустал от российской атмосферы и решил подышать воздухом у моря. Имею в виду не море физическое, а ветер более свободной атмосферы. […] Больше всего меня [в Москве] угнетают люди. Не как дворяне крестьян угнетали, а угнетают в том смысле, что разочаровывают. Я уехал сюда, чтобы отдохнуть немножко от некоторых людей, которые меня эти годы окружали", – рассказывал в интервью "Украинской правде" 48-летний Муждабаев.
В 2016-м он получил украинское гражданство, живет и работает в Киеве, является заместителем генерального директора крымскотатарского телеканала ATR.
Дмитрий Зимин, предприниматель и меценат
В начале лета 2015 года покинул РФ известный филантроп и меценат, ученый и предприниматель Дмитрий Зимин, финансово оказывавший помощь российской оппозиции.
Решение оставить страну 87-летний Зимин принял после того, как власти внесли его фонд "Династия", занимавшийся поддержкой и развитием российской науки, в реестр так называемых иностранных агентов.
"Тратить свои личные деньги под маркой неведомого мне иностранного государства я, конечно, не буду", – приводит слова Зимина издание РБК.
В том же году Зимин закрыл свой фонд, а год спустя вместе с сыном Борисом основал международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается просвещением и развитием науки в разных странах мира.
В феврале 2014-го в интервью "Коммерсанту" Зимин говорил: "Я, по-видимому, патриот в том смысле, что ни за одну страну мне не бывает так стыдно, как за мою собственную. Мучительно, мучительно стыдно".
В августе 2020 года стало известно, что Дмитрий и Борис Зимины оплатили самолет в Берлин с реанимационным оборудованием для российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного боевым веществом из группы "Новичок". По словам самого Навального, перелет из РФ в Германию обошелся в €79 тыс.
В интервью Юрию Дудю Навальный признавался, что в обмен на формальные юридические услуги Зимин выплачивает ему средства, которые позволяют полноценно заниматься политической деятельностью.
Борис Акунин писатель
Писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, уехал из России больше шести лет назад и с тех пор ни разу там не был.
"Мою страну ждут тяжелые испытания. Наверное, даже более тяжелые, чем те, через которые проходит сейчас Украина. Вот как я оцениваю последние и непоследние события. И вы не представляете, как мне хотелось бы ошибиться. […] С путинской же Россией у меня нет точек соприкосновения, мне чуждо в ней все. И находиться здесь в период всеобщего помутнения рассудка мне стало тяжело. Поэтому эмигрировать я, конечно, не намерен, но основную часть времени, пожалуй, начну проводить за пределами. Трезвому с пьяными в одном доме неуютно. Буду периодически навещать – смотреть, не заканчивается ли запой", – написал Акунин в августе 2014-го на своей странице в LiveJournal.
В 2017-м в интервью телеканалу "Дождь" писатель признался, что будет готов вернуться в Россию, только если там "что-то задвигается" и "изменится общественная атмосфера".
"Если, не знаю, ну, существенное количество людей скажут: "Мы так жить больше не хотим!" – и захотят перемен, как это произошло в 2011 году, ну, конечно я приеду и буду помогать. Если к тому времени, конечно, я, это самое, уже не умру от старости, потому что никто не знает, когда это произойдет", – сказал Акунин.
Сейчас 64-летний писатель живет на три страны – Великобританию, Францию и Испанию.
Марат Гельман, политтехнолог и арт-менеджер
Известный российский политтехнолог, коллекционер и галерист Марат Гельман вместе с женой и детьми живет в Черногории с 2014 года.
Покинуть Россию 59-летнего арт-менеджера вынудило закрытие его галереи в центре современного искусства "Винзавод" в Москве.
"Я уехал в связи с тем, что мое несогласие с тем, что происходит в России, привело к тому, что мне не давали работать. Мое несогласие как было пять лет тому назад, так и осталось сегодня. Может быть, даже в каких-то в вещах… Я выступаю. За это время наша власть двигалась и двигалась только в определенном направлении, которое мне активно не нравится", – вспоминал Гельман пять лет спустя, в начале 2020 года, в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
В марте 2018 года в интервью украинскому "Громадському радіо" политтехнолог уверял, что он покинул РФ не только из-за невозможности реализовать там свои проекты, но и из-за несогласия с политикой Кремля в отношении Украины.
"Я гражданин РФ. Когда началась крымская эпопея, то я сразу сказал, что уезжаю, потому что не хочу участвовать в этой войне на стороне России. Это был сознательный выход из ситуации, потому что в противном случае существует два выхода: либо суицид, либо предательство", – говорил Гельман.
Галерист по-прежнему живет с семьей в Черногории, но весной 2020 года ненадолго вернулся в Москву для презентации двух своих новых проектов. В беседе с изданием The Village он объяснил, что проблемы в прошлом были вызваны "конфликтом с администрацией" президента РФ, но теперь там сменился глава, а о самом Гельмане "немного забыли".
Артемий Троицкий, музыкальный критик
Летом 2014 года перебрался в Эстонию российский музыкальный критик, писатель и ведущий Артемий Троицкий.
В интервью эстонской газете Eesti Päevaleht среди причин, вынудивших его покинуть Россию, 65-летний Троицкий называл "атмосферу истерики, милитаризм, агрессивность".
По его словам, жизнь россиян, чьи взгляды не совпадают с позицией власти, психологически стала очень сложной. Постоянная военная пропаганда на телевидении, попытки заставить держать свое мнение при себе вместе с усугубляющимся чувством, что страна движется к пропасти, приводят к тому, что в нынешней России, по мнению музыкального критика, нужно "либо приспосабливаться, либо ее покидать".
В Эстонии Троицкий преподает в Таллиннском университете, а также читает лекции на тему русского и советского рока и поп-музыки в Финляндии и Великобритании.
Анатолий Пашинин, актер
Уроженец города Светловодск Кировоградской области Анатолий Пашинин детство провел в Запорожье, где окончил школу и Государственную инженерную академию (факультеты цветных металлов и экономики предприятий).
Больше 20 лет назад он уехал учиться в Москву в Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2001 году начал сниматься в кино, сыграл в картинах "Грозовые ворота", "Адмиралъ", "Побег", "Мы из будущего" и других.
Актер регулярно высказывался против политического курса, проводимого Путиным, а с началом Евромайдана приехал в Украину и больше ее не покидал. После оккупации Крыма, в марте 2014 года, записал видеообращение к россиянам, в котором попытался объяснить, что произошло в Киеве, и убедить их в необходимости бороться за собственную свободу.
В интервью изданию "Гордон" в 2016 году он рассказал, что сейчас живет у родителей в Запорожье и не спешит просить украинский паспорт. "Я хотел бы вернуть не столько паспорт, сколько родину, получить убежище для себя", – сказал он.
Летом 2017 года Пашинин стал добровольцем в украинской армии и служил в зоне АТО. Две недели назад, в середине ноября 2020-го, 42-летний артист впервые женился на украинке Лесе Задесенец.
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Страну покинули знаковые люди.
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