Источник материала: Хартия'97

Белорусским спортивным чиновникам грозят санкции 1 3.12.2020, 22:50

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фото: fingazeta.ru

Свободные спортсмены призвали ЕС пересмотреть визы, выданные лукашенковским функционерам от спорта.

Атлеты, пострадавшие от белорусских властей, рассчитывают получить в МОК разрешение выступить на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. Об этом шла речь на онлайн пресс-конференции. Подробности - у DW .

Десять белорусских спортсменов, которые подверглись репрессиям и дискриминации за свои убеждения, продолжают готовиться к Олимпиаде. Об этом рассказал на онлайн пресс-конференции 3 декабря исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) готов рассмотреть возможность их допуска к Олимпийским играм вне заявки Национального олимпийского комитета Беларуси. "Если пройдут квалификацию, у них будет возможность выступать под нейтральным флагом либо под флагом новой Беларуси", - заявил Опейкин.

Давление властей на спортсменов и тренеров

Председатель БФСС, трехкратная олимпийская медалистка Александра Герасименя рассказала о более чем 70 случаях оказания давления на спортсменов и тренеров из-за их гражданской позиции. Фонд оказывает им как юридическую, так и финансовую поддержку: суммарные выплаты по поступившим просьбам о помощи превысили 100 тысяч евро.

БФСС направил также в МОК заявление о дискриминации атлетов в Беларуси по политическим мотивам: лишении их доступа к тренировочной базе, отказах в финансировании, давлении со стороны спортивных функционеров. Предоставлен и полный список представителей белорусского спорта, которые оказались в опале, были уволены или подверглись административному аресту за участие в мирных протестах.

МОК в свою очередь сообщил о том, что решил начать процедуру расследования в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси. Александр Опейкин ожидает, что 7 декабря на заседании исполкома МОК будет обсуждаться и белорусский вопрос.

БФСС просит не проводить ЧМ по хоккею в Беларуси

На пресс-конференции говорили также о будущем чемпионата мира по хоккею, который в следующем году должен был пройти в Беларуси и Латвии. Белорусский фонд спортивной солидарности направил заявления в Международную федерацию хоккея и МОК с просьбой не проводить матчи в Беларуси.

"Все возможные санкции, которые могут выразиться в переносе чемпионата мира по хоккею из Беларуси, целиком и полностью заслуга функционеров, которые причастны к гибели белорусских граждан и нанесению серьезного имиджевого ущерба такому виду спорта как хоккей", - заявил глава международного департамента БФСС Анатолий Котов.

Есть подозрения, что председатель Федерации хоккея Беларуси, глава наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков лично участвовал в издевательствах над протестующими и был причастен к убийству Романа Бондаренко. МИД Латвии внес Баскова в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

По словам представителей Белорусского фонда спортивной солидарности, в настоящее время на международном уровне проходят консультации, цель которых - пересмотр шенгенских виз, выданных белорусским спортивным чиновникам.

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