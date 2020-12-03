Источник материала: Хартия'97

«Я присягал под бело-красно-белым флагом» 2 3.12.2020, 22:26

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фото: 1reg.by

Рабочий из Березы рассказал, почему начал забастовку.

Соцсети облетела информация, что работник ОАО «Березастройматериалы» Олег Скребец объявил забастовку.

Cайт 1reg.by узнал, так ли это, и каковы его мотивы.

Родом Олег Скребец из Столина. В 2002 году переехал в Березу. Стаж на предприятии «Березастройматериалы» 16 лет. Работал сушильщиком 5-разряда.

До забастовки, говорит, никаких грубых нарушений не было. Правда, по его словам, в последнее время было пару конфликтов с коллегами, сторонниками Лукашенко.

Олег рассказал, что раньше политикой интересовался на минимальном уровне. Интернет не читал, смотрел телевизор. Немного из соцсетей знал о протестах после выборов 2010 года. Интерес и пристальное внимание к событиям в стране проявился перед выборами президента в этом году.

Беседы с руководством за посты в соцсетях

Олег Скребец говорит, что мысль присоединиться к забастовке появилась после давления руководства за его посты в социальных сетях.

По словам рабочего, однажды под фотографией с зелено-красным флагом с подписью «За Беларусь» отправил фото-сравнение, как в 1940 году в Польше стоят около стены люди и как сейчас в Беларуси.

Также, разместил на своей личной странице фото, где он на рабочем месте с БЧБ-флагом.



Такие фото выложил Сергей Скребец у себя на странице

На следующий день, по словам рабочего, с самого утра его вызвали «на ковер» к руководству. Там показали это фото и задали много вопросов. Основным стал, почему фото с флагом сделано именно на рабочем месте. Затем были еще вызовы к начальству с беседами.

Спустя пару дней Олегу Степановичу позвонили и попросили с самого утра зайти к руководству. На вопрос, что случилось, был дан ответ: он сам знает. Предупредили, чтобы телефон остался за пределами кабинета. Там была вся «верхушка».

«И понеслось давление. Стали оскорблять, пытаться воздействовать психологически. Сказали написать заявление по собственному желанию. Отказался, так как считаю, для этого нет никаких оснований.

Они указали на какие-то документы, которые были собраны до этого разговора. Якобы меня контролирует Следственный комитет, КГБ. Какая-то кипа бумаг», – поделился Олег Скребец.

Мужчина говорит, что контракт у него действителен до 2022 года. Он понимал, что больше не будет работать на предприятии, но просил дать отработать хотя бы зиму. В итоге, отказавшись от написания заявления, вышел из кабинета.

Профсоюз защитит?

Выйдя с ночной смены к рабочему подошел начальник и спросил, надумал ли написать заявление на увольнение.

«Я сказал, что написал. Жалобу. На ОАО «Березастройматериалы» в профсоюз. А также заявление на забастовку на имя генерального директора, – продолжил Олег Скребец. – Зашел в профсоюз и объяснил: принуждение к увольнению является незаконным действием. Данная организация должна защищать мои права, так как являюсь еще пока сотрудником предприятия».

Однако мужчине сообщили о его грубом нарушении регламента фотографией с БЧБ-флагом.

«В таком случае пусть увольняют по статье, но, как оказалось, такой статьи нет», – рассказал рабочий.

«Я присягал под БЧБ-флагом»

Не добившись в профсоюзе, чего хотел, Олег Скребец пошел в приемную и отдал заявление секретарю, что присоединяюсь к забастовке.

Рабочий говорит, что секретарь сказала, что такая ситуация у них впервые и не знает, что делать. Сообщила об этом генеральному директору.

«После этого меня вызвала служба безопасности. После некоторых вопросов объяснял, что не вижу ничего противозаконного в своих действиях. Призывался в армию при Советском Союзе. В 1991 году давал советскую под гербом «Погоня» и БЧБ-флагом, которые тогда были государственными», – продолжил Олег Скребец.

Далее начался разговор с руководством. Рабочий говорит, что уже начальство предлагало компромисс: доработать до желаемого срока. Мужчина отказался. После всех событий оставаться на предприятии у него не было никакого желания.

«Так я ушел на забастовку. Семья поддержала, гордятся поступком, – комментирует Олег. – Не жалею о совершенном. Сожаления только о том, что не сделал этого раньше».



фото: 1reg.by



фото: 1reg.by

Мужчина не отрицает, что страх перед поиском работы есть. Сейчас он оставлен без средств к существованию. Помогают родственники, знакомые, пишут слова поддержки незнакомые люди в соцсетях.

Олег Скребец не сомневается, что в Березе у него будут проблемы с трудоустройством, но уезжать отсюда не хочет.

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