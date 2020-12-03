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Санду зовет людей на улицы после резонансных решений парламента Молдовы

04.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Санду зовет людей на улицы после резонансных решений парламента Молдовы

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  • 3.12.2020, 22:00
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Санду зовет людей на улицы после резонансных решений парламента Молдовы
Майя Санду
Фото: EPA

Митинг в поддержку демократии состоится в воскресенье.

Избранная президент Молдовы Майя Санду призвала граждан выйти в воскресенье 6 декабря на протест после резонансных решений, которые в четверг принял парламент.

Об этом Санду заявила на брифинге 3 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV 8.

"То, что произошло сегодня, является еще одним доказательством того, что в парламенте собралась группа преступников, которая не уважает конституцию, законы и своих граждан. Когда парламент становится против людей, этот парламент нужно распустить. В воскресенье выходим все на площадь Великого национального собрания, чтобы сказать, что думает народ", - заявила Санду на брифинге.

Она отметила, что депутаты ПСРМ и партии "Шор" всего "за несколько минут приняли важные законопроекты, включая проект о государственном бюджете".

"Проекты, которые содержат в себе схему на схеме, которые лягут на плечи граждан. Игорь Додон и социалисты не сделали никаких выводов из последних выборов", - сказала Санду.

Она добавила, что обратится в Конституционный суд с требованием аннулировать принятые законы. Партия "Платформа Достоинство и правда" (DA) также заявила, что обратится в Конституционный суд с требованием отменить результаты голосования, поскольку оно состоялось без соблюдения надлежащих процедур.

На заседании 3 декабря депутаты от ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova одобрили несколько законопроектов, против которых выступала оппозиция.

В частности, парламент одобрил закон, который уменьшает полномочия Санду.

Кроме того, депутаты в первом чтении одобрили законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовали за поправки, которые создают возможность для возвращения российских информационных и аналитических программ.

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Митинг в поддержку демократии состоится в воскресенье.
 
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