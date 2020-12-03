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В Минске за коммуналку не платит уже каждая десятая семья: списки должников начала собирать прокуратура

04.12.2020 06:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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За минувшие три месяца выросло число минчан, которые не спешат оплачивать счета по жировкам. На 1 ноября на обслуживании в Едином расчетно-справочном центре Минска находились 711 339 лицевых счетов, из них с просроченной задолженностью — 70 872 счета, то есть каждая десятая семья, пишет kp.by. Для сравнения: на 1 июля неоплаченных счетов было 54 172.

Из-за неплательщиков коммунальщики на 1 ноября недосчитались почти девяти миллионов рублей. Если на 1 июля должников было 54 172 человека (7,6%), то на 1 ноября — 70 872 (9,96%). Подавляющее большинство минчан (примерно 90%), которые числятся должниками за услуги ЖКХ, не платят от одного до трех месяцев. Злостных неплательщиков, за которыми долги тянутся годами, немного — чуть более 2% от всех должников.

В конце ноября некоторые неплательщики получили предупреждение: их долгами интересуется прокуратура. Так, 23 ноября Расчетно-справочный центр №5 Московского района Минска разослал неплательщикам напоминание об оплате ЖКУ и удивил припиской: «Сведения о ваших долгах направлены в прокуратуру Московского района по их запросу».

«Да, к нам пришло письмо из прокуратуры, они интересуются неплательщиками. И если они запросят у нас такие сведения, то мы должны будем их предоставить», — подтвердили в РСЦ №5 Московского района.

«Сотрудники прокуратуры Московского района Минска действительно направляли такой запрос, — пояснила старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Наталья Косач. — Эта информация необходима им для осуществления надзорной деятельности. В соответствии с Законом «О прокуратуре Республики Беларусь» прокурор при осуществлении надзорной деятельности имеет право запрашивать информацию и другие необходимые материалы».

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие три месяца выросло число минчан, которые не спешат оплачивать счета по жировкам. На 1 ноября на обслуживании в Едином расчетно-справочном центре Минска...
 
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