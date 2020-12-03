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Ринкевичс призвал страны ОБСЕ поддержать белорусское гражданское общество

04.12.2020 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Оказать поддержку гражданскому обществу Беларуси в связи с нарушениями прав человека в стране призвал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на заседании Совета министров ОБСЕ 3 декабря, сообщила пресс-служба латвийского внешнеполитического ведомства.

Ринкевичс призвал страны ОБСЕ поддержать белорусское гражданское общество

Ринкевичс призвал «представителей белорусских властей» прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить незаконно задержанных граждан и начать политический диалог с оппозицией.

Кризис в Беларуси стал также одной из тем выступления министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Он отметил, что в отчете, подготовленном докладчиком по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфгангом Бенедеком, четко указывается на необходимость свободных и справедливых выборов в стране и общественного диалога. По словам Рау, которые приводит пресс-служба МИД Польши, ОБСЕ может содействовать этому процессу.

Глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс призвал международное сообщество активнее реагировать на политический кризис в Беларуси, оказать давление на руководство страны, потребовать привлечения к ответственности виновных в нарушении прав человека, помочь гражданскому обществу и жертвам режима, сообщила пресс-служба МИД Литвы.

27-е заседание Совета министров ОБСЕ проходит 3—4 декабря по инициативе председательствующей Албании (в формате видеоконференции).

 
 
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Оказать поддержку гражданскому обществу Беларуси в связи с нарушениями прав человека в стране призвал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на...
 
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