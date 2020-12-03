Штаб Тихановской видит 6 вариантов развития ситуации в Беларуси

Источник материала: АФН

Политический советник Светланы Тихановской Александр Добровольский представил шесть возможных сценариев развития ситуации в Беларуси.

1. Новые выборы в результате переговоров.

Лукашенко или группа людей, представляющих интересы прежней власти, принимает решение о готовности к переговорам. Формируется переговорная группа.

Предмет переговоров – проведение новых выборов и порядок действий в переходный период. Возможно обсуждение порядка действий в период до вступления в полномочия вновь избранных органов власти.

2. Новые выборы после бегства, ареста или отставки Лукашенко.

3. Ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения.

Принимается указ президента о чрезвычайном или военном положении, вводится комендантский час на части территории страны, закрываются границы, ограничивается передвижение по территории страны, десятки тысяч человек в заключении, оппозиция переходит в подполье. Формируется Движение Сопротивления.

4. Попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут.

Проводится Всебеларусское народное собрание (которое является неконституционным органом). На собрании принимается проект изменения Конституции (скорее всего, без конкретного содержания и без конкретных сроков реализации). Несмотря на возможное затягивание времени, Лукашенко в этой ситуации остается нелегитимным, на общественную поддержку он рассчитывать не сможет. Кризис государственного управления и экономический кризис будут усиливаться. Акции протеста будут продолжаться, приобретая новые формы.

Объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но Лукашенко вряд ли на это пойдет.

5. Введение в Беларусь российских военных и полицейских формирований. Не исключена инкорпорация Беларуси в состав России.

6. Номенклатурный или военный переворот. Отстранение Лукашенко от власти.

По мнение Добровольского, наиболее вероятными являются сценарии 1 и 2.