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Тихановская инициировала опрос беларусов на предмет отключения Беларуси от SWIFT

04.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Офис Светланы Тихановской инициировал проведение опроса граждан Беларуси на предмет отключения страны от системы SWIFT.

«Офис Светланы Тихановской активно работает над разными видами экономического давления на режим. Учитывая продолжающийся в стране террор, одним из них потенциально может стать отключение SWIFT. Эта мера способна обрушить экономику режима, но она повлияет и на многих беларусов», - говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской.

Благодаря опросу каждый приявший в опросе «получит исчерпывающую информацию о плюсах и минусах отключения SWIFT. Опрос проводится на сайте в интернете и на платформе Голос.

 
 
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Офис Светланы Тихановской инициировал проведение опроса граждан Беларуси на предмет отключения страны от системы SWIFT.
 
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