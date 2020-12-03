Тихановская инициировала опрос беларусов на предмет отключения Беларуси от SWIFT

Источник материала: АФН

Офис Светланы Тихановской инициировал проведение опроса граждан Беларуси на предмет отключения страны от системы SWIFT.

«Офис Светланы Тихановской активно работает над разными видами экономического давления на режим. Учитывая продолжающийся в стране террор, одним из них потенциально может стать отключение SWIFT. Эта мера способна обрушить экономику режима, но она повлияет и на многих беларусов», - говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской.

Благодаря опросу каждый приявший в опросе «получит исчерпывающую информацию о плюсах и минусах отключения SWIFT. Опрос проводится на сайте в интернете и на платформе Голос.