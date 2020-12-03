ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работникам беларуского завода запретят разговаривать на работе о политике без разрешения

04.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Руководство «Гомсельмаша», который 20 ноября посетил Лукашенко, выпустило приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ОАО «Гомельмаш», холдинга «Гомсельмаш».

На основании приказа сотрудникам предприятия предложили заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в контракты  — в них появится несколько условий, связанных с политической активностью. Соглашение вступит в силу 1 января 2021 года, сообщает «Флагшток».



Некоторые из новых условий касаются политической активности работников:

  • Не принимать участие в незаконных забастовках (объявленных без учета сроков процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом, либо создающих угрозу национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, правам и свободам других лиц) и не принуждать к участию в забастовке, а также не создавать препятствия исполнению своих трудовых обязанностей работникам, не участвующим в забастовке;
  • Не вести в рабочее время и на рабочем месте без согласования с руководством политическую агитацию посредством распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, высказываний и призывов в соцсетях и других интернет-ресурсах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство «Гомсельмаша», который 20 ноября посетил Лукашенко, выпустило приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Заброшу вам один инсайд»: сколько человек уволились из минского ОМОНа за время протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика