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Работникам беларуского завода запретят разговаривать на работе о политике без разрешения
Источник материала: Партизан
Руководство «Гомсельмаша», который 20 ноября посетил Лукашенко, выпустило приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ОАО «Гомельмаш», холдинга «Гомсельмаш».
На основании приказа сотрудникам предприятия предложили заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в контракты — в них появится несколько условий, связанных с политической активностью. Соглашение вступит в силу 1 января 2021 года, сообщает
Некоторые из новых условий касаются политической активности работников:
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Руководство «Гомсельмаша», который 20 ноября посетил Лукашенко, выпустило приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики и...
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