В ОМОН идет брожение









Эту информацию привёл представитель BY_POL Игорь Лобан в эфире «Вот Так TV».





По его словам, только в августе из минского ОМОНа уволились 16 человек. В сентябре к ним присоединились ещё более 25 сотрудников. Более 30 в октябре и столько же в ноябре.





«Люди увольняются, на их место принимают новых, состав обновляется, но на виду идет брожение» — резюмирует Лобан.