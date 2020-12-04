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Официально. Вот за сколько в Беларуси будут продаваться iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

04.12.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вскоре в Беларуси стартуют официальные продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Один из официальных магазинов бренда — i-Store — раскрыл цены новинок.


Фото: engadget

Миниатюрный iPhone 12 mini представлен в версиях с 64, 128 и 256 ГБ постоянной памяти. Эти модификации соответственно оценили в 2699, 2899 и 3299 рублей (863, 927 и 1055 евро). Увеличенный iPhone 12 Pro Max будет продаваться в конфигурациях с 128, 256 и 512 ГБ памяти. Они соответственно предлагаются за 4199, 4599 и 5399 рублей (1343, 1471 и 1727 евро). Смартфоны станут доступны 11 декабря.

Для сравнения: стартовые версии 12 mini и 12 Pro Max в России оценены в 69 990 и 109 990 российских рублей (767 и 1205 евро). В Германии за аппараты просят соответственно 778 и 1217 евро.

Напомним: устройства отличаются диагоналями экранов — 5,4 и 6,7 дюйма в 12 mini и 12 Pro Max. Процессор у гаджетов один и тот же — Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс). В активе также поддержка работы в 5G-сетях. Основная камера в миниатюрном девайсе — двойная, в увеличенном — тройная. Оба телефона при этом оснащаются системой распознавания лиц пользователей Face ID.

Ниже — цены других популярных iPhone:

 
 
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