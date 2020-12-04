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Расстроенный мужчина после ссоры с женой прошел 450 километров пешком

04.12.2020 06:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Расстроенный мужчина после ссоры с женой прошел 450 километров пешком

В Италии житель города Комо неделю шел пешком после ссоры с супругой, пишет РИА «Новости».

48-летнего мужчину, бредущего по автомобильной дороге вдоль побережья Адриатического моря, ночью обнаружила полиция города Фано. Итальянец рассказал полицейским, что пересек расстояние в 450 километров, чтобы успокоиться после скандала с супругой. Направлялся путешественник в популярный среди итальянских верующих городок Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница почитаемого святого Падре Пио. 

За время своего недельного путешествия мужчина в день преодолевал около 60 километров, едой и питьем ему помогали встречные люди. Полицейские также выяснили, что несколькими днями ранее об исчезновении итальянца в полицию Комо заявила его супруга. На следующий день женщина приехала в Фано, чтобы забрать супруга и оплатить штраф в размере 400 евро, который тот получил за нарушение комендантского часа.

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В Италии житель города Комо неделю шел пешком после ссоры с супругой, пишет РИА «Новости». 48-летнего мужчину, бредущего по автомобильной дороге вдоль побережья...
 
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