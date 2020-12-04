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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки
Источник материала: ОНТ
Страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились о небольшом увеличении добычи нефти с января 2021 года – на 0,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает БЕЛТА.
Это значит, что ОПЕК+ перейдет к сокращению добычи на 7,2 млн баррелей в сутки, или 7% мирового спроса. При этом в данный момент уровень сокращения добычи составляет 7,7 млн баррелей в стуки.
Ранее стороны долгое время не могли договориться относительно того, какое решение будет принято по итогам встречи министров стран ОПЕК+. В частности, некоторые страны выступали за постепенное увеличение добычи (в их числе Россия и Казахстан), в то время как другие участники (один из них – Саудовская Аравия) выступали за сохранение действующего уровня сокращения. Причиной стремления к увеличению добычи «черного золота» стал внезапный рост цен на него в конце ноября.
Следующая встреча ОПЕК+, на которой вновь будет рассматриваться вопрос об увеличении добычи, намечена на февраль 2021 года.
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Страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились о небольшом увеличении добычи нефти с января 2021 года – на 0,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает БЕЛТА. Это значит,...
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