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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки

04.12.2020 06:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки

Страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились о небольшом увеличении добычи нефти с января 2021 года – на 0,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает БЕЛТА. 

Это значит, что ОПЕК+ перейдет к сокращению добычи на 7,2 млн баррелей в сутки, или 7% мирового спроса. При этом в данный момент уровень сокращения добычи составляет 7,7 млн баррелей в стуки. 

Ранее стороны долгое время не могли договориться относительно того, какое решение будет принято по итогам встречи министров стран ОПЕК+. В частности, некоторые страны выступали за постепенное увеличение добычи (в их числе Россия и Казахстан), в то время как другие участники (один из них – Саудовская Аравия) выступали за сохранение действующего уровня сокращения. Причиной стремления к увеличению добычи «черного золота» стал внезапный рост цен на него в конце ноября. 

Следующая встреча ОПЕК+, на которой вновь будет рассматриваться вопрос об увеличении добычи, намечена на февраль 2021 года. 

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Страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились о небольшом увеличении добычи нефти с января 2021 года – на 0,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает БЕЛТА.  Это значит,...
 
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