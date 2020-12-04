|
Активы православных олигархов на миллионы евро арестовали
Источник материала: UDF
Алексей Ананьев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
По информации издания, судом также было удовлетворено заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов олигархов Ананьевых. В «Трасте» газете сообщили, что требования к банкирам были связаны с реализацией финансовых схем, которые имели «признаки мошеннических действий», путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением.
При этом в банке не сообщили изданию, на какие именно активы наложен арест. Как заявил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков».
Ранее Следственный комитет России обвинил братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших владельцев Промсвязьбанка, в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей. Их заподозрили в выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей.
Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом в банке не сообщили изданию, на какие именно активы наложен арест.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)