Источник материала: UDF

Алексей Ананьев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Активы православных олигархов на миллионы евро арестовали При этом в банке не сообщили изданию, на какие именно активы наложен арест.

По информации издания, судом также было удовлетворено заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов олигархов Ананьевых. В «Трасте» газете сообщили, что требования к банкирам были связаны с реализацией финансовых схем, которые имели «признаки мошеннических действий», путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением.При этом в банке не сообщили изданию, на какие именно активы наложен арест. Как заявил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков».Ранее Следственный комитет России обвинил братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших владельцев Промсвязьбанка, в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей. Их заподозрили в выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей.Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.