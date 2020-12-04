Королевы деревни! Вы только взгляните на четвёртую красотку!

Источник материала: ОНТ

Для того чтобы сделать фотографию, некоторые красавицы выбирают очень интересные места и ракурсы. Сделали для вас подборку таких особенных снимков.



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