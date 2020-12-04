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Пилотный запуск приложения «Путешествую без COVID» признан успешным
04.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пилотный запуск приложения, разработанного Россией, Беларусью и Арменией, признан успешным. С его помощью пассажиры рейсов Ереван-Москва и Минск-Москва пересекли границу России. Делегации прибыли для участия в Первом Евразийском Конгрессе, передает «МИР 24».
Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан внутри Евразийского пространства в период пандемии. Когда человек перед отъездом проходит тестирование, лаборатория отображает информацию в национальной системе. Эти сведения в виде QR-кода поступают на мобильное устройство. Их можно предоставить пограничникам, сотрудникам гостиниц, авиакомпаний и ресторанов.
В единую базу планируют включить сведения о вакцинации от COVID -19 и наличие медицинской страховки.
Если тестирование пройдет успешно, то будет принято решение о повседневном использовании приложения во всех пяти странах ЕАЭС.
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Мобильное приложение разработано специалистами из России, Беларуси и Армении.
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