Пилотный запуск приложения «Путешествую без COVID» признан успешным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пилотный запуск приложения, разработанного Россией, Беларусью и Арменией, признан успешным. С его помощью пассажиры рейсов Ереван-Москва и Минск-Москва пересекли границу России. Делегации прибыли для участия в Первом Евразийском Конгрессе, передает «МИР 24».

Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан внутри Евразийского пространства в период пандемии. Когда человек перед отъездом проходит тестирование, лаборатория отображает информацию в национальной системе. Эти сведения в виде QR-кода поступают на мобильное устройство. Их можно предоставить пограничникам, сотрудникам гостиниц, авиакомпаний и ресторанов.

В единую базу планируют включить сведения о вакцинации от COVID -19 и наличие медицинской страховки.

Если тестирование пройдет успешно, то будет принято решение о повседневном использовании приложения во всех пяти странах ЕАЭС.