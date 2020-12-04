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Полезные микробы: в Беларуси начали производить «живые» удобрения
04.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Живые» удобрения для растений и корм для животных. В Минске открыли центр биотехнологий, в котором занимаются размножением бактерий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
На этой линии производят биопрепараты для животных. Металлические баки разных размеров – своеобразные грядки для бактерий. В них микробы размножаются и растут. Когда им в одной емкости становиться тесно, их перемещают в другую, побольше.
Из тонны биоматериала получают 10 килограммов полезных для животных бактерий. Их смешивают с мелом, мукой, добавляют глюкозу, и питательный обед для коров и коз готов. Такая натуральная еда не портит вкус мяса и молока.
Перед запуском собственного производства белорусские микробиологи делились опытом с российскими и китайскими коллегами и заработали на биотехнологиях 800 тысяч долларов. Собственный центр расширит возможности и географию поставок.
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Из тонны биоматериала получают 10 килограммов полезных для животных бактерий. Их смешивают с мелом, мукой, добавляют глюкозу, и питательный обед для коров и коз...
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