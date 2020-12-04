Полезные микробы: в Беларуси начали производить «живые» удобрения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Живые» удобрения для растений и корм для животных. В Минске открыли центр биотехнологий, в котором занимаются размножением бактерий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

На этой линии производят биопрепараты для животных. Металлические баки разных размеров – своеобразные грядки для бактерий. В них микробы размножаются и растут. Когда им в одной емкости становиться тесно, их перемещают в другую, побольше.

«Там то же самое, питательные вещества, тепло, кислород, их становиться много. В одном кубическом сантиметре – где-то от двух до пяти миллиардов бактерий», – рассказал начальник отдела Научно-производственного центра биотехнологий Виталий Щетко.

Из тонны биоматериала получают 10 килограммов полезных для животных бактерий. Их смешивают с мелом, мукой, добавляют глюкозу, и питательный обед для коров и коз готов. Такая натуральная еда не портит вкус мяса и молока.



«Это продукт для сельского хозяйства, для улучшения почвы. Мы его делаем здесь в жидком виде», – рассказал ведущий инженер Научно-производственного центра биотехнологий Владимир Маслов.



Живые удобрения повышают урожайность, защищают растения от болезней и вредителей. В отличие от химических биологические добавки абсолютно безопасны для человека.

«Все больше и больше используются биологические препараты. Достаточно сказать, что все ведущие фирмы, которые продают сегодня химические пестициды, они тоже переходят на биологические препараты частично. У нас появятся совершенно новые возможности для производства этих препаратов», – рассказала директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Эмилия Коломиец.

Перед запуском собственного производства белорусские микробиологи делились опытом с российскими и китайскими коллегами и заработали на биотехнологиях 800 тысяч долларов. Собственный центр расширит возможности и географию поставок.