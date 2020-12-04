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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самый известный в мире радиотелескоп «Аресибо» полностью разрушен Обсерватория проработала более 50 лет.

На самом деле фактически потерян для науки он стал чуть раньше. Ещё в августе лопнул один из тросов, предназначенных для удержания платформы приёмника над тарелкой рефлектора, из-за чего тарелка получила незначительные повреждения. Затем уже в ноябре лопнул второй кабель, и Национальный научный фонд США принял решение о прекращении эксплуатации телескопа. Причина заключалась в том, что повреждения сделали обсерваторию опасной для ремонта.Телескоп «Аресибо» был построен более 50 лет назад — в 1963 году. На момент постройки это было колоссальное сооружение, да и в целом этот гигант с тарелкой диаметром почти 305 м до недавнего времени оставался самым большим радиотелескопом такого типа. Лишь в начале этого года с полным введением в эксплуатацию 500-метрового китайского телескопа Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST) «Аресибо» утратил лидерство.