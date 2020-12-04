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Самый известный в мире радиотелескоп «Аресибо» полностью разрушен

04.12.2020 07:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Самый известный в мире радиотелескоп «Аресибо» полностью разрушен
Иллюстративное фото
Конец 2020 года ознаменовался для астрономов существенной потерей. На днях был полностью разрушен легендарный радиотелескоп «Аресибо».

На самом деле фактически потерян для науки он стал чуть раньше. Ещё в августе лопнул один из тросов, предназначенных для удержания платформы приёмника над тарелкой рефлектора, из-за чего тарелка получила незначительные повреждения. Затем уже в ноябре лопнул второй кабель, и Национальный научный фонд США принял решение о прекращении эксплуатации телескопа. Причина заключалась в том, что повреждения сделали обсерваторию опасной для ремонта.

Самый известный в мире радиотелескоп «Аресибо» полностью разрушен

Телескоп «Аресибо» был построен более 50 лет назад — в 1963 году. На момент постройки это было колоссальное сооружение, да и в целом этот гигант с тарелкой диаметром почти 305 м до недавнего времени оставался самым большим радиотелескопом такого типа. Лишь в начале этого года с полным введением в эксплуатацию 500-метрового китайского телескопа Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST) «Аресибо» утратил лидерство.
 
 
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