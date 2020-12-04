|
Теплая воздушная масса накроет страну
Источник материала: Навiны
В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет формировать теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга.
По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. В некоторых районах выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя, ожидаются гололед и слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Погода в регионах:
Брест +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, слабый туман, ветер порывами до 15-18 м/с);
Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывамиы до 14 м/с);
Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с);
Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
Минск 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%, гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет формировать теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)