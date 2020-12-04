ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теплая воздушная масса накроет страну

04.12.2020 07:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет формировать теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга.

Теплая воздушная масса накроет страну

По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. В некоторых районах выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя, ожидаются гололед и слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Погода в регионах:

Брест +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, слабый туман, ветер порывами до 15-18 м/с);

Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывамиы до 14 м/с);

Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с);

Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

Минск 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%, гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет формировать теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полезные микробы: в Беларуси начали производить «живые» удобрения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика