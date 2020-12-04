Замглавы Госдепа жестко прошелся по ситуации в Беларуси

Белорусские власти должны освободить политзаключенных, журналистов и всех незаконно задержанных, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган на заседании Совета министров иностранных дел стран — участниц ОБСЕ, которое проходит 3—4 декабря по инициативе председательствующей Албании (в формате видеоконференции).





По словам Бигана, которые приводит пресс-служба Госдепартамента, с августа в Беларуси нарушаются обязательства перед ОБСЕ и грубо попираются права человека, продолжаются нарушения и злоупотребления, которые зафиксированы в докладе, подготовленном в рамках Московского механизма ОБСЕ; в стране более 100 политзаключенных, задержанных за реализацию прав человека и фундаментальных свобод.

Американский дипломат назвал справедливым содержащийся в докладе призыв к белорусским властям прекратить репрессии и прислушаться к требованиям народа провести свободные и честные выборы под независимым наблюдением.

«Они должны начать конструктивный диалог с Координационным советом и белорусским гражданским обществом», — подчеркнул Биган.

Ранее на заседании выступил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, он высказался против «надуманного использования отдельными государствами — участниками ОБСЕ устаревших политизированных механизмов», «принятия государствами-участниками односторонних ограничительных мер». Макей указал на «контрпродуктивный характер санкций, особенно экономических, которые никогда не достигают своих целей и лишь углубляют пропасть недоверия между странами».

Читайте также: