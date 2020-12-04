ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замглавы Госдепа жестко прошелся по ситуации в Беларуси

04.12.2020 07:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусские власти должны освободить политзаключенных, журналистов и всех незаконно задержанных, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган на заседании Совета министров иностранных дел стран — участниц ОБСЕ, которое проходит 3—4 декабря по инициативе председательствующей Албании (в формате видеоконференции).

Замглавы Госдепа жестко прошелся по ситуации в Беларуси

По словам Бигана, которые приводит пресс-служба Госдепартамента, с августа в Беларуси нарушаются обязательства перед ОБСЕ и грубо попираются права человека, продолжаются нарушения и злоупотребления, которые зафиксированы в докладе, подготовленном в рамках Московского механизма ОБСЕ; в стране более 100 политзаключенных, задержанных за реализацию прав человека и фундаментальных свобод.

Американский дипломат назвал справедливым содержащийся в докладе призыв к белорусским властям прекратить репрессии и прислушаться к требованиям народа провести свободные и честные выборы под независимым наблюдением.

«Они должны начать конструктивный диалог с Координационным советом и белорусским гражданским обществом», — подчеркнул Биган.

Ранее на заседании выступил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, он высказался против «надуманного использования отдельными государствами — участниками ОБСЕ устаревших политизированных механизмов», «принятия государствами-участниками односторонних ограничительных мер». Макей указал на «контрпродуктивный характер санкций, особенно экономических, которые никогда не достигают своих целей и лишь углубляют пропасть недоверия между странами».

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти должны освободить политзаключенных, журналистов и всех незаконно задержанных, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган на заседании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый известный в мире радиотелескоп «Аресибо» полностью разрушен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика