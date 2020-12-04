|
Программист выиграл 100 тыс. рублей в рекламной игре Белагропромбанка
04.12.2020 08:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Второй Geely Emgrand X7 уже уехал к своему победителю и следующие 100 000 белорусских рублей нашли своего обладателя! И еще много призов ожидает вкладчиков
Конечно, пришло время думать о подарках не только для родных и близких, но и для себя! Отличная идея – новый автомобиль или 100 000 рублей. Белагропромбанк дает такую возможность каждому. А с 1 декабря клиенты банка могут стать участниками
А пока вкладчики продолжают получать денежные призы в рекламной игре «Заработай на заначке!», для участия в которой надо заключить договор безотзывного банковского вклада на срок от 95 дней в Белагропромбанке с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Розыгрыши главного приза 100 000 белорусских рублей и 10-ти дополнительных призов по 1 000 белорусских рублей проходят каждую среду в 21.00 на телеканале «НТВ-Беларусь» в прямом эфире программы «Вечерний ураган призов», а также на YouTube-канале Белагропромбанка.
Наш главный победитель 7-го розыгрыша рекламной игры «Заработай на заначке!» Максим Ледян, программист из Орши, очень постарался и сделал сразу 8 вкладов в расчете выиграть главный приз – и не просчитался. Он даже не сомневался в своей победе и просто ждал, когда выиграет. Так и вышло!
Клиент Белагропромбанка Максим Ледян (выигрыш 100 000 рублей) рассказал: «Я открывал вклады в Орше, куда переехал буквально недавно с семьей из Минска. Мы переехали, потому что не хватило части денег на квартиру там. Решили отправиться к родственникам, работа у меня сейчас удаленная. И как раз недалеко рядом с нашим домом есть отделение Белагропромбанка, мы перевели часть денег с минского счета и решили переоформить. Сначала моя жена сделала вклад и рассказала мне об акции. Я подумал и решил тоже сходить, собрал все деньги и сделал так, чтобы у меня было 8 попыток. То есть сделал 8 вкладов. Жена даже ругалась, что я так надолго ушел в банк».
Узнал о победе Максим неожиданно: вышел в обед поменять 25 долларов США в банке, и сотрудник банка (а это был тот же человек, который рассказал нашему вкладчику про игру) сообщил, что Максим выиграл главный приз.
– Я поднялся домой и посмотрел выпуск на YouTube. И да – я действительно выиграл! У меня было предчувствие, что я выиграю, но перепутал даты и ждал выигрыш на прошлой неделе. Даже подключил себе платную трансляцию НТВ, потому что не пользуюсь телевидением. А оказалось, что выиграл на этой. Спасибо! – не скрывая своей радости, рассказал Максим Ледян.
Состоялся и очередной розыгрыш новой рекламной игры «Тачка за заначку!», и вот уже второй Geely Emgrand X7 уехал к своей героине. Мы поговорили с победительницей игры, пенсионеркой из Мозыря Валентиной Древило, которая узнала о победе, когда смотрела прямой эфир передачи «Вечерний ураган призов», и в буквальном смысле разбудила всех соседей ярким проявлением своего восторга.
– Я живу в Мозыре, мне 67 лет, я на пенсии. С Белагропромбанком вместе уже более 20 лет. Я смотрела передачу и услышала свое имя. Все совпало: фамилия, имя, только города не было, поэтому я до конца не поверила и сомневалась, а вдруг однофамильцы. Наверное, все соседи услышали, как я кричала. Я сама не водитель, но у меня сын за рулем. Поэтому приз очень кстати. Будем отмечать всей семьей. Играйте и выигрывайте, это все по-честному! – поделилась впечатлениями победительница рекламной игры «Тачка за заначку!» Валентина Древило.
Безусловно, не могут не радовать положительные эмоции наших вкладчиков от выигрышей. Особенно приятно, что клиенты в унисон заявляют: главным импульсом к тому, чтобы сделать вклад в банке, послужила даже не рекламная игра, а надежность и стабильность финансового учреждения, которому доверяют свои сбережения сотни тысяч людей страны.
Приятно также, что 2 декабря список победителей рекламных игр Белагропромбанка пополнился новыми именами. Так, третий кроссовер в рамках игры «Тачка за заначку!» достался Голубович Наталье Петровне, а денежный приз 100 000 белорусских рублей в игре «Заработай на заначке!» отправляется Беляк Татьяне Васильевне.
Рассказываем также о счастливчиках, которые выиграли по 1 000 белорусских рублей:
Злыденная Людмила Николаевна
Напоминаем: для того чтобы принять участие в игре «Тачка за заначку!», надо заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3500 долларов США, 2500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 185 дней. Еще пять новеньких кроссоверов Geely ждут своих владельцев!
И с радостью сообщаем: чтобы стать участником рекламной игры «Квартира за заначку!» и получить шанс выиграть одну из четырех квартир в Минске, необходимо в период с 1 по 31 декабря 2020 года включительно заключить договор срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в иностранной валюте на сумму не менее 3 500 долларов США, 2 500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 185 дней и более.
Поздравляем всех победителей и желаем всем участникам большой удачи. Возможно, в следующий раз мы будем брать интервью в студии «Вечерний ураган призов» у вас!
Рекламная игра «Заработай на заначке!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй Geely Emgrand X7 уже уехал к своему победителю и следующие 100 000 белорусских рублей нашли своего обладателя! И еще много призов ожидает вкладчиков Белагропромбанка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)