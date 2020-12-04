МОК планирует 7 декабря рассмотреть вопрос о нарушении прав спортсменов в Беларуси

Источник материала: АФН

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 декабря может рассмотреть вопрос о нарушении белорусскими властями прав спортсменов, в результате чего в отношении спортивных функционеров могут быть введены санкции.

Об этом заявил в четверг исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин во время видеоконференции, передает ТАСС.

"У нас нет цели не допустить белорусских спортсменов к Олимпиаде. Наоборот, мы стараемся, чтобы белорусские спортсмены попали на Олимпиаду. Но важно, чтобы санкционные меры, которые касаются чиновников белорусского спорта, были приняты, и чиновники национального олимпийского комитета, министерства спорта не были аккредитованы и не были официально допущены к Олимпиаде", - заявил Опейкин.

Он сообщил, что 7 декабря состоится заседание исполкома МОК, на котором будет обсуждаться белорусский вопрос.

"Завтра у нас состоится общение с представителями МОК - исполнительным директором и директором, отвечающим за спортивную солидарность, где мы будем в присутствии наших атлетов обсуждать все вопросы, касающиеся заявления Белорусского фонда спортивной солидарности", - сказал Опейкин.

Он отметил, что 19 ноября МОК уведомил БФСС о том, что "Международный олимпийский комитет выражает глубокую озабоченность ситуацией в Белоруссии и готов в этой ситуации детально разбираться". По словам Опейкина, 26 ноября МОК сообщил, что начинает формальную процедуру расследования в отношении национального олимпийского комитета. "Через несколько дней было направлено заявление Белорусского фонда спортивной солидарности с конкретными, детальными описаниями нарушений прав спортсменов Беларуси. В заявлении значились кейсы шести представителей белорусского спорта, права которых были грубо нарушены", - сказал Опейкин.

Он уточнил, что эти атлеты были "лишены возможности доступа к тренировочной базе, лишены финансирования, двое спортсменов были исключены из состава национальной команды".

Как уточнила глава БФСС, обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя, эти и другие спортсмены подверглись давлению со стороны властей после того, как подписали обращение с требованием о непризнании итогов президентских выборов и прекращении насилия в стране. "Более 70 спортсменов и тренеров были подвергнуты давлению и угрозам", - сказала Герасименя.