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Срок «социальной передышки» для родителей детей-инвалидов увеличится до 56 дней

04.12.2020 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 января услуга «Социальная передышка» будет предоставляться родителям, воспитывающих детей с инвалидностью, на срок до 56 дней (сейчас 28).

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак.

«Социальная передышка» — небольшой отдых для мам и пап, воспитывающих детей с инвалидностью, во время которого их чадо находится под опекой специалистов в доме-интернате. Раньше, по словам замминистра, услуга не пользовалась большим спросом — вероятно, имела место быть финансовая составляющая: нужно было оплачивать все процедуры. Сейчас нужно платить только за питание.

— Мы понимаем, что воспитание детей с инвалидностью — непростая ноша, а ведь их родителям тоже нужно время на отдых, решение бытовых вопросов, что может занять время, поэтому увеличили срок, — отметил А. Румак.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января услуга «Социальная передышка» будет предоставляться родителям, воспитывающих детей с инвалидностью, на срок до 56 дней (сейчас 28).
 
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