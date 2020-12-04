Американский бомбардировщик загорелся в небе

Источник материала: ОНТ

В небе над Великобританией загорелся двигатель американского бомбардировщика B-52. Об этом со ссылкой на Express информирует РИА «Новости».

У военного самолета ВВС США после завершения полета над Средиземным морем отказал один из двигателей. Чтобы приземлиться на британскую авиабазу, бомбардировщик стал сливать топливо.

Самолет кружил между городами Глостер и Вустер более двух часов. В итоге американский бомбардировщик приземлился в графстве Глостершир на авиабазе Фэрфорд.

Фото : Air Force / Matt Williams

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