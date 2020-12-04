Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сколько машин выпускают различные автопроизводители в минуту Ежегодно в мире производится порядка 94 миллионов машин.

СогласноMoney Shake, ежегодно в мире производится порядка 94 миллионов машин. Список крупнейших автомобильных брендов возглавляет японская Toyota – каждую минуту эта компания выпускает по 20 единиц техники. Ежегодно бренд производит 10,4 млн транспортных средств под марками Toyota и Lexus.Немецкий концерн Volkswagen производит в год 10,3 млн машин. Иными словами, каждую минуту с конвейера сходит 19,8 автомобиля этой марки (учитывая марки, входящие в концерн).Замыкающий тройку лидеров корейский Hyundai ежегодно производит 7,2 млн транспортных средств. В минуту с конвейеров компании сходит 13,7 автомобиля. Дальнейшие места распределились следующим образом. В топ-5 вошли General Motors с 13 автомобилями в минуту и Ford с показателем 12,2 автомобиля в минуту. Далее идут Nissan (11), Honda (10), Fiat-Chrysler (8,8), Renault (7,9) и Peugeot-Citroen (6,9).Интересно, что часть данных в рейтинге представлена по отдельным компаниям, а часть – по концернам. Если сложить, к примеру, показатели Renault, Nissan и Mitsubishi (не считая мелкие бренды вроде Lada), входящих в один альянс, Toyota потеряет лидерство.По данным аналитиков, наибольшее число автомобилей в минуту производит Китай - 48,9 единицы (больше, чем США, Япония и Германия вместе взятые). В этой же стране выпускается наибольшее количество электрического транспорта.