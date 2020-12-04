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«На каждом постановлении об отказе в возбуждении дела стоит подпись следователя. Это означает, что он бездействует, а это — преступление»

04.12.2020 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Беларуси отсутствует право: имеют место произвольные задержания, нарушения свободы выражения мнений, нарушение свободы собраний, массовые систематические пытки, бесчеловечные условия содержания в местах несвободы, произвольное лишение жизни, отсутствие эффективного расследования смертей и пыток и даже принудительная высылка из страны.

«На каждом постановлении об отказе в возбуждении дела стоит подпись следователя. Это означает, что он бездействует, а это — преступление»

Такое мнение «Голосу Америки» высказал член правления организации «Правовая инициатива» Сергей Устинов, чья организация «завалена заявлениями от потерпевших».

По его словам, если правозащитники не будут этим заниматься, то «начнется паника и люди вообще будут в растерянности».

Он объяснил, почему необходимо фиксировать факты противоправных действий силовиков: «На каждом документе, на каждом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела стоит конкретная подпись следователя. Это означает, что следователь бездействует, а это, естественно, уголовное преступление».

Поэтому, говорит правозащитник, «когда режим падет, будет свободная Беларусь, то уже нормальные следователи, которым мы будем предоставлять эту информацию, будут компетентно расследовать дела».

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Сегодня в Беларуси отсутствует право: имеют место произвольные задержания, нарушения свободы выражения мнений, нарушение свободы собраний, массовые...
 
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