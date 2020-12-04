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«На каждом постановлении об отказе в возбуждении дела стоит подпись следователя. Это означает, что он бездействует, а это — преступление»
Источник материала: Навiны
Сегодня в Беларуси отсутствует право: имеют место произвольные задержания, нарушения свободы выражения мнений, нарушение свободы собраний, массовые систематические пытки, бесчеловечные условия содержания в местах несвободы, произвольное лишение жизни, отсутствие эффективного расследования смертей и пыток и даже принудительная высылка из страны.
Такое мнение
По его словам, если правозащитники не будут этим заниматься, то «начнется паника и люди вообще будут в растерянности».
Он объяснил, почему необходимо фиксировать факты противоправных действий силовиков: «На каждом документе, на каждом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела стоит конкретная подпись следователя. Это означает, что следователь бездействует, а это, естественно, уголовное преступление».
Поэтому, говорит правозащитник, «когда режим падет, будет свободная Беларусь, то уже нормальные следователи, которым мы будем предоставлять эту информацию, будут компетентно расследовать дела».
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«На каждом постановлении об отказе в возбуждении дела стоит подпись следователя. Это означает, что он бездействует, а это — преступление»
Сегодня в Беларуси отсутствует право: имеют место произвольные задержания, нарушения свободы выражения мнений, нарушение свободы собраний, массовые...
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