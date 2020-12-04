«На каждом постановлении об отказе в возбуждении дела стоит подпись следователя. Это означает, что он бездействует, а это — преступление»

Сегодня в Беларуси отсутствует право: имеют место произвольные задержания, нарушения свободы выражения мнений, нарушение свободы собраний, массовые систематические пытки, бесчеловечные условия содержания в местах несвободы, произвольное лишение жизни, отсутствие эффективного расследования смертей и пыток и даже принудительная высылка из страны.





Такое мнение «Голосу Америки» высказал член правления организации «Правовая инициатива» Сергей Устинов, чья организация «завалена заявлениями от потерпевших».

По его словам, если правозащитники не будут этим заниматься, то «начнется паника и люди вообще будут в растерянности».

Он объяснил, почему необходимо фиксировать факты противоправных действий силовиков: «На каждом документе, на каждом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела стоит конкретная подпись следователя. Это означает, что следователь бездействует, а это, естественно, уголовное преступление».

Поэтому, говорит правозащитник, «когда режим падет, будет свободная Беларусь, то уже нормальные следователи, которым мы будем предоставлять эту информацию, будут компетентно расследовать дела».

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