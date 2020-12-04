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Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

04.12.2020 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы продолжаем экскурсию в бездонный мир китайских электромобилей. У нас на обзоре уже побывали Chery Tiggo 3xe 480 и Xpeng G3, и судя по количеству прочтений этих статей EV из Китая сегодня интересуют людей больше, чем Tesla. Еще бы, ведь китайцы обещают больше опций и внушительный запас хода за относительно небольшие деньги. Светлый лучик надежды, что когда-нибудь мы все будем кататься на электрокарах, пробивается не с запада, а именно с востока. Но не все электромобили из Поднебесной можно отнести к категории бюджетных. Недавно в Беларусь прибыл Xpeng P7 стоимостью под 50 тысяч долларов. На данный момент это самый дорогой китайский электрокар в стране. Давайте познакомимся с этим чудом китайской инженерной мысли поближе.

Опять Xpeng! Все настолько серьезно?

Да, компания активно развивается, и пора запоминать название этого бренда. Хэ Сяопэн, которого называют «азиатским Илоном Маском», всерьез собирается потеснить Tesla на рынке не только Китая, но также Европы и США. Однажды мы напишем большую статью про этого молодого миллиардера, ну а сейчас вернемся к электромобилям, созданным под его руководством.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

В прошлом месяце первая партия кроссоверов G3 прибыла в Норвегию. Готовятся поставки в Испанию и другие страны ЕС. Между тем в Китае вовсю продается электрический седан P7 — его отгрузки начались минувшим летом. Еще до дебюта на рынке новинка наделала много шума. По сухим цифрам она превосходит Tesla Model 3 по многим характеристикам. По заводским данным, запас хода заднеприводного электрокара составляет до 706 км! Если поставить P7 и Model 3 рядом, то будет казаться, что между автомобилями пропасть в десятилетие (и уж точно не в пользу Tesla).

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Еще у машины имеется продвинутый автопилот Xpilot 3.0 (седан паркуется самостоятельно, даже если в салоне нет человека) и интерактивный помощник Xpeng Xmart OS второго поколения. Вообще, китайцы просто обожают все эти помощники и голосовые ассистенты. Почти все дорогие EV там имеют свои имена и способны общаться с водителем. Иногда на передней панели даже расположен пластиковый робот с подсветкой и меняющейся «мимикой». У P7 он виртуальный — появляется на экране мультимедийной системы. Когда первый раз включаешь круиз-контроль на Xpeng, машина несколько минут тебе рассказывает, как им пользоваться, и просит быть аккуратнее. Конечно же, все это на китайском языке. Пока перевести хоть что-нибудь в этом автомобиле на русский или по крайней мере на английский невозможно. Не пора ли учить китайский?

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Чья машина?

Первый в Беларуси экземпляр Xpeng P7 купил 30-летний предприниматель Александр из Гродно. До этого он с супругой ездил на Geely Atlas, но решил пересесть на что-нибудь необычное, притягивающее внимание. С доставкой, утильсбором и другими платежами машина обошлась в 48 тысяч долларов по курсу. Это не самая дорогая версия P7, но и не самая дешевая. Александр выбирал самую «дальнобойную» модификацию. Как и в случае с Tesla Model 3, наибольший запас хода — не у самой мощной версии. Это заднеприводный седан с «овощным» разгоном.






Полное название комплектации данного P7 — Super Long Range Smart. У автомобиля расширенный пакет опций Smart Сockpit, который включает красные кожаные кресла (Nappa), 18 динамиков Dynaudio (вместо восьми), фирменные коврики и смарт-карту NFC. Единственный двигатель у данного P7 расположен на задней оси. Его мощность — 263 л. с., крутящий момент — 390 Н·м. Разгон до сотни у заднеприводной модели занимает 6,7 секунды. Самые доступные P7 обойдутся с доставкой до Минска примерно в 40 тысяч долларов в эквиваленте. У них будет такой же 263-сильный мотор.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Есть еще полноприводные версии, у которых меньший запас хода, зато разгон до сотни занимает 4,3 секунды. Двухмоторные P7 имеют отдачу 430 л. с. и 660 Н·м. Емкость батареи у большинства комплектаций составляет 81 кВт∙ч. Но самые простые версии идут с тяговым аккумулятором на 71 кВт·ч. В реальных условиях эксплуатации машина проезжает на одном заряде около 450—500 км зимой и 550 км летом. Учтите, что автомобиль пока «чисто китайский», а значит, придется брать переходник для быстрой зарядки CHAdeMO. Стоит он 2 тысячи долларов. Что касается разъема для медленной зарядки, то здесь он почти как привычный нам Type 2 (только штекер другой формы).

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Дизайн

Не заметить в потоке Xpeng P7 трудно. Такое ощущение, что автомобиль угнали со съемочной площадки какого-нибудь фильма про будущее. На электрокар обращают внимание, на любой парковке вокруг него собираются люди, интересуются «что за зверь». Особенно много зрителей собирают «приветственные сценарии» светотехники: LED-элементы запрограммированы на несколько залипательных этюдов. Даже днем смотрится эффектно, а в темное время суток можно подсвечивать дискотеку.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Машина намного привлекательнее, чем Xpeng G3, и выглядит действительно свежо. Кто-то сравнивает экстерьер P7 с Tesla из-за выдвигающихся дверных ручек, которые впервые массово появились именно у калифорнийских электрокаров. Но в остальном сходства заканчиваются. Автомобиль скорее напоминает Lucid Air, нежели продукцию Илона Маска. Силуэт кузова отдаленно схож с Kia Stinger. Но, в отличие от «корейца», Xpeng является не хетчбэком, а седаном.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Габаритная длина P7 — 4880 мм, что меньше, чем у Model S (4976 мм), но больше, чем у Model 3 (4694 мм). Чаще всего китайскую новинку сравнивают именно с «тройкой», и это логично, ведь Model 3 — единственная 4-дверная Tesla. Передний багажник у P7 небольшой. Примерно как у «тройки». Задний достаточно объемный, но проем расположен высоко и к тому же очень узкий.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

В целом экстерьер отличается откровенным минимализмом. Сложно найти хотя бы одну лишнюю линию, противоречащую изящному и лаконичному дизайну. Спереди под горизонтальной полосой ходовых огней и «поворотников» расположились аккуратные блоки с ближним и дальним светом. Над номером ждет своего камня камера кругового обзора.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Премиальный салон

Интерьер данной версии Xpeng P7 можно смело назвать премиальным. Все в этом автомобиле сделано дорого-богато. Руль имеет овальную форму и две толстые «спицы», приютившие на себе блоки управления аудиосистемой и голосовыми функциями. Подрулевые рычажки здесь такие же, как у Xpeng G3, а значит, такие же, как у Tesla Model S. Проще говоря — они «мерседесовские».

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Дисплеи приборной панели и мультимедийного блока находятся на одном глянцевом щитке, и картинка на них очень достойная. Центральный экран заметно меньше, чем у Model 3, но более гармонично вписывается в переднюю панель. Воздуховоды отопительной системы расположились чуть ниже экрана, а в «подвале» центральной консоли находится беспроводная зарядка. В подлокотнике — вместительная ниша для мелочовки.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Конечно, главная претензия здесь — к мультимедийной системе. Она полностью на китайском языке, и без привычки пользоваться какими-то функциями в машине — хлопотное дельце. Интуитивно можно разве что включить музыку и посмотреть список основных настроек. Хотя методом тыка за полдня разберешься, что к чему. На мультимедийную систему периодически прилетают обновления, поэтому не исключено, что однажды ее переведут на английский (а может быть, и русский). Перепрошивки пока нет.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

В остальном салон только радует. На потолке — двухсекционная панорамная крыша. В подголовнике водительского кресла — дополнительные колонки для общения по телефону. Топовая аудиосистема звучит качественно, имеется множество настроек звука. Диапазон регулировок кресел и руля большой. К недочетам можно отнести отсутствие электропривода крышки багажника — в китайском автомобиле с таким количеством электроники лишний электромоторчик могли бы и добавить. Зато есть атмосферная подсветка и эффектно выдвигающиеся динамики на торпедо.








Как едет?

Начнем с того, что может разочаровать потенциальных покупателей. Xpeng P7 — относительно медленный электромобиль. Это заметно и по характеристикам, и во время реальной езды. Здесь, конечно, можно возразить, мол, 6,7 секунды до сотни — это быстрее 97% машин в городском потоке. Да и владельцы Tesla разгоняются за 3—4 секунды, только когда показывают динамику друзьям, а в остальное время ездят в обычных «гражданских» режимах. Так-то оно так, но многие покупают премиальные электрокары именно для того, чтобы иногда впечатать позвоночник в кресло. На Xpeng этого сделать не получится. К слову, многие люди отказываются от покупки BMW iX3 именно из-за низкой динамики разгона.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Кроме того, у данного экземпляра P7 не работал автопилот. И хотя все датчики и даже анимация на приборной панели указывают на то, что Xpeng готов перехватить управление у водителя, программно Xpilot 3.0 пока имеет весьма ограниченный функционал. Машина сама паркуется и держит дистанцию в режиме круиз-контроля. Когда придет официальное обновление, седан сможет еще держать полосу и самостоятельно перестраиваться.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

В остальном езда на самом дорогом электрокаре из Китая только радует. Он оказался на удивление комфортабельным автомобилем. Глядя на спортивный внешний вид, ожидаешь, что машина будет такой же жесткой, как Tesla Model 3. На самом же деле подвеска (не пневма) в P7 настроена на комфортную и продолжительную езду в том числе по неидеальному полотну. А за счет тяжелой батареи под днищем и низко расположенного двигателя, Xpeng очень устойчив в поворотах. Получился идеальный компромисс между комфортом и управляемостью.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Шумоизоляция у автомобиля на высоком уровне, а габаритные размеры отлично подходят для динамичного передвижения по городу. Если вы привыкли часто посматривать в салонное зеркало заднего вида, то готовьтесь к плохому обзору из-за большого наклона заднего стекла. «Лопухи» боковых зеркал приемлемого размера. Есть функция слежения за «слепыми» зонами. А еще в городе на эту машину постоянно глазеют! Как пешеходы, так и водители других автомобилей.

Тест-драйв Xpeng P7. Самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси

Вывод

Еще недавно сложно было представить, что кто-то в здравом уме отдаст 50 тысяч долларов за китайский автомобиль. Но сегодня многие модели из КНР привлекают людей не только ценой, но и дизайном, а также внушительным списком опций. За Geely Coolray выстроились очереди, хотя изначально казалось, что компактный 3-цилиндровый паркетник из Китая никому не нужен. Это вовсе не значит, что завтра все, у кого в загашнике есть 45—50 тысяч долларов, пересядут на Xpeng P7. Наверняка долгое время эта модель будет оставаться эксклюзивом на белорусских дорогах. Представители @electricauto.by прогнозируют, что в 2021 году в Беларусь прибудет рекордное количество китайских электромобилей разных ценовых категорий. Это главная тенденция нашего авторынка на ближайшее время.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мы продолжаем экскурсию в бездонный мир китайских электромобилей. У нас на обзоре уже побывали Chery Tiggo 3xe 480 и Xpeng G3, и судя по количеству прочтений этих статей...
 
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