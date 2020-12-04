Эти соседи приходили в квартиру с вилами, выбрасывали в окно мебель и устраивали суперсвалки. Чем заканчиваются такие истории?

Источник материала: Onliner Сухая и скрипучая старушка с изрезанным морщинами лицом тянет огромный мешок с битым стеклом и протискивается с ним сквозь узенькую щелочку, оставшуюся между входной дверью и горами хлама в квартире. На другом конце города семья в ночи переносит из угрюмой лачуги в новый дом остатки прошлой жизни и пугает соседей: в их руках вилы, в тележках — горы чего-то сырого и выцветшего. Между ними приличный с виду парень в пьяном угаре перекрикивается с нарядом милиции и выбрасывает из окна мебель. Это реальные хоррор-истории, рожденные в минских многоэтажках и не оставленные без нашего внимания. Такие соседи есть во многих домах, но система решения подобных проблем практически не работает. Сегодня смотрим, как живут эти люди после наших публикаций.

Было

Катерина около двадцати лет прожила в квартире на улице Восточной. Первое время особых проблем не было, но с 2013 года мужчина, живущий этажом ниже, начал устраивать шумные и затяжные вечеринки, которые не давали покоя всему подъезду. Сперва гулянки бывали редко, но со временем вопросы стали возникать регулярно. Женщина вспоминает, как к нему в гости на третий этаж лез собутыльник, как они выкрикивали ей «предупреждения» с балкона, как выбрасывали из окна диван — таких историй у людей из этого дома довольно много.





Катерина, как и ее соседи, много раз вызывала милицию. Минчанка написала множество заявлений в ЖЭУ и попробовала все законные методы, но специалисты то ли не хотели, то ли не могли ничего сделать.

Стало

В ЖЭУ Катерину уже начали узнавать. В какой-то момент она оставила в книге жалоб и предложений запись о бездействии юрисконсульта — по ее мнению, мужчина был абсолютно некомпетентен. Но вместо решения проблемы минчанка получила повестку в суд: юрист посчитал, что его оклеветали.

— На суде он заявил, что его лишили премии, потом ему кто-то угрожал физической расправой на работе и так далее. И в этом всем он обвинил меня.

Пришли мы в суд. У меня было четыре свидетеля, которые тоже с ним работали безуспешно. Я вообще была в шоке, что заявление у него приняли! Но судья решил тщательно разобраться, два часа задавал нам вопросы. Само собой, суд этот юрист проиграл, потому что это вообще абсурд — запись в книге жалоб считать клеветой, — улыбается Катерина.





А вот основная проблема, тревожащая многих соседей, никак не решилась: молодой человек продолжает устраивать шумные вечеринки, которые порой перетекают в подъезд и под двери жильцов.

— Буквально пару дней назад приехал наряд. Эти молодые люди их послали откровенно, и милиция просто уехала! Постучали к ним в дверь, постояли — и все, — удивляется наша собеседница.





— Оказывается, так можно было, — смеется Вадим, живущий здесь же. — Когда мы с соседями собрались чаю попить, к нам наряды приезжали дважды. А в субботу Екатерина давала мастер-класс по венкам рождественским, так приехал аж подполковник на личной машине! А в это время в нескольких метрах от нас три алкаша водку хлестали, но до них дела никому не было.





По словам молодых людей, подъезд по-прежнему часто оказывается усыпан битым стеклом, компания шумного соседа справляет нужду не выходя на улицу, по ночам, как и прежде, слышны крики. Многие соседи устали бороться и просто прекратили предпринимать попытки: оказалось, этой проблеме уже сорок лет.





— Такая же ситуация была с его отцом. Он, когда не сидел, устраивал концерты: его друзья тоже ночевали в подъезде. Годами были такие же проблемы, и никто их в итоге не решил.

Квартиру у нас поменять пока не получилось и в ближайшее время не получится. Это не связано с описанной проблемой, но если бы у меня была возможность, я бы хоть сейчас продавала и уезжала — зачем мне это надо? Как, простите, гадили, так и гадят. Никого из бабушек это не волнует, их больше волнует символика. А соседи пускай пьют и портят всем жизнь, — добавляет Катерина.

Было

Эта старушка живет в одной из многоэтажек на улице Шугаева. Хрупкая, тоненькая бабушка за восемьдесят, которая ни с кем не общается. Говорят, она работает вахтером и днем ведет обычную жизнь. Ночью же она выходит из квартиры и отправляется на поиски всего, что кажется ей ценным, а это любой мусор, который пенсионерка находит на улице. Все это она тащит домой, причем так происходит уже много лет.

В какой-то момент место в квартире стало заканчиваться, и женщина стала устраивать склады в местах общего пользования: в тамбуре и особенно в подвале.

Чуть меньше двух лет назад местный активист Александр попробовал решить вопрос: он выбросил пожитки своей соседки на улицу. Бабушка сопротивлялась, но помешать не смогла. Правда, в итоге за молодым человеком приехала милиция.

Стало

Протокол все же решили не составлять: после прояснения ситуации Александра отпустили. А вот директору ЖЭУ, по словам минчанина, дали штраф по статье, которая связана с невыполнением профессиональных обязанностей. Хотя это, конечно же, ничем не помогло.





— Она по-прежнему носит вещи. Если с ней попытаться заговорить, она ведет себя более агрессивно, чем раньше, поэтому никто из местных к ней не лезет. А она тем временем потрошит пакеты, и весь мелкий мусор разлетается по двору.

Пока не случится какой-нибудь пожар, ничего не будет, — разочарованно говорит Александр.





В последние годы санстанция буквально каждые пару недель приезжает сюда с проверками, но сделать наши специалисты ничего не могут. В какой-то момент жильцы плюнули и смирились, но недавно ситуация изменилась — квартиру под жильем собирательницы начало затапливать.

— Получилось так: прорвало трубу, и нас начало топить. А откуда льется — непонятно. Эта бабка живет над нами, мы сразу решили, что это у нее потоп. Дверь она, конечно, открывать отказалась. Мы вызвали милицию, ЖЭС. Они после долгих уговоров открыли дверь и обалдели — мусора было до потолка. Оказалось, что потоп был выше, но все ее барахло могло промокнуть, и тогда был бы ужас для всех, — рассказал молодой человек.





В итоге из ее полуторки вывезли пять самосвалов мусора.

— Юрист из ЖЭСа нашла родственников (схожу ей спасибо за это скажу). Они приехали, помогли ее усмирить — она, естественно, сопротивлялась. Но хоть как-то вычистили этот ужас, — говорит Александр.









— Так еще и дверь отказывались взламывать: говорили, что без прокурора нельзя. После протестов можно без стука врываться, а к такой соседке — годами попасть не могут, — злится Людмила Михайловна с первого этажа.

Парень, который живет с бабушкой на одной площадке, жалуется на жуткую антисанитарию и запах, с которым им приходится мириться много лет. Но все, чего они смогли добиться, — заставить соседку не складывать пожитки в тамбуре. В остальном все остается как прежде.





— В первую же ночь она принялась носить весь мусор обратно в квартиру. Коммунальщики несколько дней вывозили этот склад, и все это время бабка таскала мешки и пакеты. В общем, ждем еще пару лет, пока она не компенсирует все потерянное, — говорит напоследок Александр.

Было

Этот конфликт разгорелся летом 2019-го. У ветхого частного дома в Лебяжьем начался шумный скандал, который, по словам очевидцев, закончился дракой с милицией: семья минчан никак не хотела переезжать из старого дома, из которого их приехали выселять силой.

Дом этот впечатлял даже милиционеров и коммунальщиков, которые в силу профессии насмотрелись всякого. Красочно описывать увиденное там не станем — вряд ли вам будет приятно. Просто напомним об интерьерах несколькими фотографиями.











Вместо снесенного дома семейству выделили квартиру площадью 100 «квадратов» в новостройке неподалеку и даже помогли с переездом. Несмотря на все это, горожане остались недовольны. Но куда сильнее оказались возмущены жильцы многоэтажки, которые утверждают, что в доме начало происходить нечто странное: этих людей видели с вилами в подъезде, они тягали какие-то тележки и мешки. Соседи забеспокоились, что вскоре эти граждане превратят квартиру в нечто похожее на свой дом.





Стало

Многие жильцы были уверены, что конфликтов не избежать, ведь переселенцы стали проявлять особенности, которых многие не понимали. Однако в какой-то момент все проблемы чудом решились.

— Все закончилось сразу после выхода вашей статьи про их переселение.

Мы в групповом чате стали обсуждать все это дело, потом они приходили ко мне по разным вопросам, мы на общих собраниях встречались. И знаете, как-то все прекратилось. Оказалось, что синдрома Плюшкина ни у кого нет, — говорит председатель товарищества собственников Виталий Михайлович.





— Мы периодически с ними беседуем: есть иногда жалобы от соседей, что они ночью шумят. Но это внутренние вопросы и шероховатости, в целом к ним все претензии исчезли. Недавно к ним ходил сантехник, я его попросил обратить внимание на состояние жилья. Сказал, что все хорошо, чисто. В коридоре тоже чисто, коврик перед дверью лежит — все отлично, — удивляет неожиданным финалом этой истории председатель.

От редакции: столкнулись с похожей проблемой и хотите о ней рассказать? Пишите на dm@onliner.by.

Читайте также: