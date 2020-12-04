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«Был кормильцем семьи, теперь приходится кормить его». История одной драки

04.12.2020 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это история вне нынешнего контекста. Его нельзя было предугадать еще в недавнем июле, не то что в прошлогоднем сентябре. Тогда в Леше было много сил и задора. Правда, одна драка закончилась драмой, которая перевернула всю жизнь парня и, так уж вышло, его окружения. Время после августа дарит много сюжетов, но они только становятся частью нашей жизни, а есть темы магистральные, привычные, но все равно страшные: про маленького человека, его большое горе и вязкое ощущение безысходности, продраться через которую поможет только неравнодушие.

Радостный Леша встречает нас на лестничной площадке и проводит в «однушку», где они живут с мамой. Внутри показывается еще один здешний обитатель — рябая кошка, которая спрыгивает с кресла и несется по одной ей известному маршруту. Над креслом — святилище главной Лешиной страсти: кубки, медали за победы в футбольных соревнованиях, аккредитации на детские турниры.

«Был кормильцем семьи, теперь приходится кормить его». История одной драки

Левее по стене — плакаты итальянского «Милана», за который парень болеет с третьего класса. Настоящий раритет, на что указывают изображенные герои — форварды Андрей Шевченко и Филиппо Индзаги. Оба закончили свои футбольные карьеры больше десяти лет назад. Первому сейчас 44, второму 47.

Леше 34, совсем скоро будет 35. До случившегося он играл с ребятами в футбол три-четыре раза в неделю. Дважды за это время мог сходить со знакомыми на пиво. Тот трагичный день как раз был «пивным». Стоял прошлогодний сентябрь. Мама Леши вспоминает, как вышла на балкон и увидела бегущих куда-то людей. Два пацана, две девушки. Не придала значения. Зеленый Луг — хрестоматийный минский «спальник», территория любых вероятностей.

— Около двух часов ночи мне позвонили с телефона Леши и сказали: «Вашему сыну разбили голову». Его избили и бросили, — говорит мама Алексея. Маму зовут Наталья. У нее больные ноги. Она сидит на нижнем уровне двухъярусной кровати, рассказывая эту историю. Перечисляет страхи, которых натерпелась, периодически аккумулирует их в гнев.

«Был кормильцем семьи, теперь приходится кормить его». История одной драки

Алексея совершенно случайно нашел шедший по заявке электрик в одном из дворов, которые формируют здешние бесконечные дома.

— Врачи потом полезли ему в голову. Был сентябрь, вряд ли бы Леша замерз. Но если бы не тот электрик, да, умер бы, скорее всего, от кровоизлияния. Его избили и просто оставили. Жесть, — это слова Артема. Парень местный. Объясняет, что они росли вместе с Алексеем. Играли в футбол на Гамарника, ходили район на район. В подростковом возрасте разбрелись по разным компаниям, но общение сохранили.

В тот день Леша обещал маме вернуться через пару часов. Он, понятно, не помнит произошедшего в деталях. Не помнит, как лежал недалеко от родного дома. Но помнит, что их было двое. Другая компания — два парня и две девушки. Можно предположить, их мама Алексея и видела с балкона. Произошел нетрезвый конфликт, в итоге обернувшийся дракой.

«Был кормильцем семьи, теперь приходится кормить его». История одной драки

— Понятно, конфликт был двусторонний. Здесь никто не спорит. Да, разошлись, подрались. Но не до такой же степени.

Участников инцидента задержали той же ночью. Продержали в милиции три дня. Потом отпустили под подписку. К маме Алексея пришла молодая следователь. Девушка постоянно консультировалась со старшими коллегами, все ли правильно пишет. Затем Наталья составила заявление на конкретного человека, который к тому моменту еще пребывал в статусе задержанного.

«Был кормильцем семьи, теперь приходится кормить его». История одной драки

После все затихло. Следователи менялись, время шло. Человек, на которого Наталья писала заявление, в итоге сказал, что не бил Алексея, а просто толкнул, после чего тот упал. Наступило еще одно затишье. А весной дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Помимо инвалидности Алексея, это основная боль его матери. Женщина начала долгую переписку с органами, итогом которой она недовольна. Показывает полученные конверты, разводит руками.

— Месяц он лежал в реанимации. Нет, не кома. Просто очень тяжелый. Прости господи, как овощ. Не работала правая сторона тела. Хорошо, Леша — левша, подписи под всякими справками делать может. Но все равно весь на шрамах. Две операции на голове: сперва убирали гематому и осколки черепа, потом делали пластику. Резали брюшину, чтобы взять жировой состав для высевания стволовых клеток.

Леша включается и произносит слово «нюхал». Близкие объясняют, что парня кормили через нос. Этот процесс они называют «переводом». Парень в основном присутствует, а не участвует в разговоре. Реагирует на какие-то выборочные посылы. К примеру, когда Артем между делом рассказывает, что вообще не пьет, поднимает большие пальцы вверх и аттестует друга поддержкой: «Ну и правильно! Молодец!» А когда мать рассказывает о помощи друзей, начинает посылать в сторону Артема воздушные поцелуи и показывает себе на сердце.

«Был кормильцем семьи, теперь приходится кормить его». История одной драки

— Каждый раз я ехала в больницу и боялась самого страшного. Жутко было на него смотреть. Часть головы есть, вместо другой — яма. Один глаз смотрит сюда, другой — туда, — вспоминает мать. — Он ходил под себя, ничего не мог сделать. Когда привезли домой, я взваливала его на плечи и тягала по квартире. У Леши было странное состояние. Сыну казалось, что он хочет в туалет каждые полчаса. Как результат, бессонные ночи и постоянный страх по поводу худшего. У него до сих пор бывают судороги. Это сложное зрелище. Плюс в связи с травмой периодически поднимается температура. Во времена пандемии в этом, конечно, нет ничего приятного.

Леша показывает последствия, поднимая майку. Зрелище жуткое. На горле осталась метка — от трубки, через которую он дышал с помощью соответствующего аппарата. На корпусе многочисленные шрамы. Мимо пробегает рябая кошка. Леша усаживается обратно в кресло и взволнованно пытается объяснить, как жил на проводах. Неподготовленному человеку трудно разобраться в его речи. Но привыкаешь довольно быстро.

«Был кормильцем семьи, теперь приходится кормить его». История одной драки
«Был кормильцем семьи, теперь приходится кормить его». История одной драки

Парень работал на фирме знакомого. Был комплектовщиком косметических принадлежностей. А вот это Леша объясняет сам, довольно четко. Получал что-то в районе 1000 рублей. Закрывал все их с матерью нужды.

Это момент наибольшей Лешиной вовлеченности за короткое время нашей встречи. Парень встает, приносит какую-то памятку, показывает, что ему нельзя поднимать больше трех килограммов. Из дальнейшего набора отдельных слов и звуков становится ясно, что работу с такими раскладами найти ему будет трудно.

То есть понятно, что у него есть привычные реакции, но это как будто фотография на запотевшую камеру. Очертания угадываются, но не до конца. И слова матери подтверждают это предположение. Леша чувствует полноценную жизнь и очень хочет ей соответствовать.

— Он стал очень чувствительным. Если я говорю, что тарелку брать не надо, может расстроиться: «Как это так?! Ты считаешь, что я не могу?» Он может сходить в магазин, в аптеку, в прачечную, в киоск ручки купить. Много ему поднимать нельзя. Инвалидность у него рабочая, но поднимать много врачи запрещают.




Мать продолжает:

— Он был веселый, молодой, здоровый. Еще и содержал меня, а теперь содержат его. Все, та хорошая жизнь осталась позади. Я не знаю, какие будут последствия. У него полчерепа в пластике… Знаете, недавно пришла квитанция из ЖЭСа — у меня волосы дыбом встали. 83 рубля. Обычно не больше 40. Квартира на Алексее. В ЖЭСе объяснили, что он проходит тунеядцем. Я пояснила, что сын — инвалид третьей группы. Вот разбираются.

230 рублей — пенсия Леши. 130 рублей уходит на «коммуналку» и прочие дела. Лекарство импортное, стоит 43 рубля. Вот считайте, что осталось на питание. А питаться он с учетом своих травм должен не землей и не перловкой. Ну, есть еще моя пенсия. Тоже маленькая. В районе 200 рублей. Хорошо, что есть ребята. Говорят, молодежь какая-то не та пошла. У нас на районе молодежь шикарная. Может, вымирающий вид? Они прямо рванули помогать Алексею. Делали все, что могли. Мы очень благодарны. Если бы не друзья Леши, я бы просто сошла с ума. Они помогают мне и словом, и делом, и деньгами спастись от этой безысходности.

План дальнейших действий окружения Леши выглядит пока туманным. Есть затяжная переписка со Следственным комитетом и прокуратурой. Артем признается, что по уму им не хватает свидетеля произошедшего, который дал бы показания, чтобы оспорить принятое органами решение о прекращении дела. Друг Алексея говорит, что есть люди, но нет их согласия. Парень поддерживает мать своего товарища, пусть движение процесса и замедляется в порядковых номерах нормативных актов и статей, которыми изобилуют приходящие в ответ на жалобы документы.



На этом моменте Лешина мама снова ловит эмоциональный пик и говорит, что человека изуродовали. Правда, быстро собирается и рассказывает историю о враче, который похвалил ее сына после реабилитации: мол, обладатель такого организма, который, несмотря ни на что, постоянно карабкается вверх.

— Доктора говорят, что через год-два он сможет полностью восстановиться. Пока что он где-то на 80—85% в норме. И это уже человек. Вы, ребята, его не видели сразу после случившегося.

Алексей идет показывать эпикриз, минуя велотренажер, с помощью которого восстанавливается.

— Судя по травмам, его просто уничтожали. Леша сам по себе веселый, добрый. Никогда никому в помощи не отказывал. Если бы был каким-то выродком, никто из друзей бы сейчас так о нем не заботился. Всякое в жизни может произойти. Но мне крайне обидно, что в беду попал хороший человек, — отмечает Артем.

На прощание парень показывает на велотренажер: «Обязательно доедешь на велике до Парижа». Леша согласно кивает и тянет вверх большие пальцы.

 
 
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Это история вне нынешнего контекста. Его нельзя было предугадать еще в недавнем июле, не то что в прошлогоднем сентябре. Тогда в Леше было много сил и задора. Правда,...
 
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